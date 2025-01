L'”Altra Resistenza”, quella degli IMI (Internati Militari Italiani)

“Signor Colonnello, è successa una cosa incredibile: i tedeschi si sono alleati con gli americani!” (il Sottotenente Innocenzi Alberto [Alberto Sordi] nel Film di Luigi Comencini “Tutti a Casa”, 1960)

*****

Non era vero – come aveva detto il Sottotenente Innocenzi Alberto al suo Comandante – che l’8 Settembre del 1943, i tedeschi si fossero alleati con gli americani. Era vero, invece, che – appena proclamato l’Armistizio – il re savoiardo Vittorio Emanuele III (quello che aveva firmato, senza battere ciglio, la Dichiarazione di guerra e i Decreti delle Leggi Razziali), il Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio, fascista fino al midollo, ed un’altra miriade di generali e dignitari di Corte felloni, se l’erano data a gambe per mettere in salvo la loro ghirba da quattro soldi, lasciando quelli come il Sottotenente Innocenzi Alberto a fare i conti con i tedeschi e i fascisti saloini, redivivi dopo la liberazione di Mussolini dal Gran Sasso.

Quel giorno era iniziata sì la Resistenza, ma aveva preso il via anche l’odissea di oltre 800mila soldati italiani rastrellati dai tedeschi e portati in 650.0000 – in spregio a tutte la Convenzioni e norme del Diritto Internazionale Umanitario e di quello di Guerra – non solo in appositi Campi di Raccolta, ma addirittura nei Campi di Sterminio dove quei prigionieri di guerra per nessun motivo avrebbero dovuto essere deportati, in quanto militari dell’Esercito di uno Stato belligerante fatti prigionieri.

*****

Lo Storico Giorgio Rochat, nelle Note introduttive al Volume di Mario Avagliano e Marco Palmieri, “Gli Internati Militari Italiani”, edito da Einaudi, parla di 800.000 militari italiani catturati dai tedeschi, dopo l’8 Settembre del 1943, (810.000, secondo altre fonti) di cui 650.000 deportati in Germania.

Questa enorme massa di persone che la qualifica di “Internati Militari Italiani” (IMI) – frutto dell’acquiescenza di Mussolini al volere di Hitler che giunse, con l’Accordo siglato il 1° Settembre del ’44, a considerare gli IMI come “Internati civili” da adibire al “Servizio del Lavoro” tedesco – privava della protezione loro dovuta, come prigionieri di guerra, ai sensi delle Convenzioni Internazionali di Ginevra, del 1929, che anche la Germania aveva ratificato, pagherà un prezzo altissimo non solo in termini di trattamento che i tedeschi riserveranno loro, considerandoli “traditori badogliani”, ma anche per il loro quasi generale rifiuto di aderire al nuovo esercito fascista della RSI (disse si, solo meno dell’1% degli internati).

Mario Rigoni Stern nel suo: “Soldati italiani dopo il settembre 1943”, edito dalla FIAP, nel 1988, riporta la testimonianza del sergente Cecco Baroni, internato in Germania. Dice Baroni: «Vedi quelle sentinelle dietro i reticolati?». «Sono loro i prigionieri di Hitler, non noi.». «Noi a Hitler e Mussolini diciamo no, anche quando ci vogliono prendere per fame.». Si trattava di una prospettiva diversa da cui guardare la situazione del momento. Una prospettiva che sorreggeva il deportato e rafforzava la sua voglia di resistere.

La condizione giuridica di “Internati Militari” – che secondo il Diritto Internazionale Umanitario, si applica solo ai militari di una potenza belligerante che si rifugiano in un Paese terzo neutrale, venendo di conseguenza internati – fu riservata solo agli italiani. Infatti, anche il Generale Petain, che presiedeva il governo collaborazionista francese di Wichy, si rifiutò di aderire ad un analogo Accordo, riguardo il trattamento dei militari francesi, catturati dai tedeschi dopo la resa della Francia del 27 Giugno 1940.

I soldati italiani catturati dai tedeschi – quelli che erano rimasti in vita, perché molti vennero uccisi appena catturati o perché avevano tentato di fuggire o perché avevano resistito con le armi, come a Cefalonia e Corfù – furono rinchiusi in diversi luoghi di concentramento, disseminati in Germania e negli altri territori occupati: gli StammLager – con i loro Arbeits Kommando (“Squadre di Lavoro”) – per i soldati ed i sottoufficiali e gli OfizierLager, per gli Ufficiali.

Nella geografia concentrazionaria tedesca, che imprigionò i nostri militari come in una tela di ragno, c’erano poi i Campi di punizione (StrafLager) o di rieducazione al lavoro, gli Arbeit Serziehungs Lager (AEL) ma anche direttamente i Campi di sterminio (Konnzentrations Lager, KZ), per i militari accusati di sabotaggio o di altri presunti reati.

Molti IMI pagarono duramente il rifiuto a sottomettersi, venendo meno ad un giuramento, come quello prestato al Re da parte degli Ufficiali e dei Reali Carabinieri. Molti – rientrati in Italia dopo aver aderito alla RSI – disertarono e si unirono ai Partigiani, Ce lo ricorda anche il regista Carlo Lizzani, in una scena del suo “Achtung! Banditi”, film del 1951. Dunque, anche la loro fu vera Resistenza pure se, per molti anni, il loro sacrificio è stato dimenticato o sottovalutato e sarebbe ora di considerarla per quello che è stata, senza rimarcare – come ancora di recente ho letto – una presunta “differenza”, con la Resistenza armata dei Partigiani, utilizzando l’aggettivo determinativo indefinito “altra” per definirla come “L’Altra Resistenza”.

*****

Per la verità storica va qui ricordato che neanche il Governo democratico dell’Italia repubblicana ebbe per gli ex IMI un occhio di riguardo. Tornati in Patria, alcuni di loro furono, infatti, discriminati. Quelli catturati prima della firma dell’Accordo Hitler-Mussolini di cui sopra – ed adibiti al “Servizio del Lavoro” tedesco furono, esclusi dai benefici legislativi, pensionistici ed economici, approvati nel 1970 (con la Legge n.336) e nel 1985 (con la Legge n.140), perché considerati “lavoratori civili coatti”.

La burocrazia dell’epoca fu incapace di comprendere il valore della loro scelta di rifiutare la cosiddetta Repubblica Sociale Italiana” e le circostanze in cui questa scelta maturò. La scelta del “Servizio del Lavoro” non fu certo volontaria, per la stragrande maggioranza degli IMI, e le condizioni in cui dovettero “lavorare”, superarono spesso quelle di un vero e proprio stato di schiavitù. Diverse decine di anni sono trascorsi da allora ed oggi è fondamentale riconoscere – a tutti i livelli – i sacrifici patiti da quei militari e l’apporto che la loro lotta di resistenza al nazifascismo – sempre disarmata e spesso silenziosa – ha dato alla rinascita democratica del nostro Paese.

*******

Diversi militari italiani internati acquisirono – durante la prigionia nei Lager – una coscienza politica maturata anche in interminabili discussioni sul totalitarismo, la democrazia, l’Italia che sarebbe venuta, dopo la fine della guerra. Fu lì che nacque – per espressa ammissione di Arrigo Boldrini e di Paolo Emilio Taviani – l’Articolo 2 della Costituzione, che recita:

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Alla Memoria dell’”Internato Militare Ignoto” verrà concessa, nel 1967, la Medaglia d’Oro al Valor Militare, con la seguente motivazione:

«Militare fatto prigioniero o civile perseguitato per ragioni politiche o razziali, internato in campi di concentramento in condizioni di vita inumane, sottoposto a torture di ogni sorta, a lusinghe per convincerlo a collaborare con il nemico, non cedette mai, non ebbe incertezze, non scese a compromesso alcuno; per rimanere fedele all’onore di militare e di uomo, scelse eroicamente la terribile lenta agonia di fame, di stenti, di inenarrabili sofferenze fisiche e soprattutto morali. Mai vinto e sempre coraggiosamente determinato, non venne meno ai suoi doveri nella consapevolezza che solo così la sua Patria un giorno avrebbe riacquistato la propria dignità di Nazione libera. A memoria di tutti gli internati il cui nome si è dissolto, ma il cui valore ancora oggi è esempio di redenzione per l’Italia. – 19 Novembre 1997».

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.