L’Ama sanifica e pulisce a Colli Aniene?

Castigat ridendo mores («corregge i costumi col ridere»), dicevano i nostri padri antichi ed anche noi ridiamo e contemporaneamente stigmatizziamo come viene curato il decoro del quartiere, e come si vanifichi, in questo periodo di grave emergenza sanitaria, la molto pubblicizzata campagna di sanificazione delle strade ai cui margini l’immondizia si è ormai stratificata.

Per il nostro articolo che, per chi vuole capire costituisce una vera e propria denuncia, riprendiamo direttamente dall’indignazione dei cittadini, ricopiata pedissequamente dal social più utilizzato, in pratica dai post pubblicati qualche giorno fa. La lettura, se da un lato farà riflettere con serietà su come vengono impiegati i soldi dei contribuenti, dall’altro muoverà all’ilarità per le osservazioni talvolta sgrammaticate, in un vernacolo corrotto, insomma dove la critica va di pari passo con l’umoristico.

M.T. “È passata l’AMA per la pulizia della strada in via Efisio Orana (sic).. .questo è il risultato…(foto allegate) Ma in po di vergogna non la provate?

C. M. “Forse intende vicino le macchine o ciglio marciapiede…..anzi che sono passati!

F. “Ma veramente? io sono indinniato (sic)

P. P. “Non capisco che è successo ?”

A. F. “Hanno lasciato una scia d’acqua per far vedere che hanno lavato”

C. F. “No, hanno fatto la pipì”

N. C. “Non vorrei sbagliare ma sono le solite scie che lascia L AMA … giusto ?”

S.C. “E che…sarebbe mai?”

C. M. “Io ci vivo. Ma dov è il problema???”

A. B. “Ma che vordì?”

M. V. “Credo voglia far vedere che l’acqua in terra è tutta la pulizia che hanno fatto!!!”

F. G. “Come sempre una pulizia del ca@@o”

C.G. “Le.strade le.puliscono con l’acqua…

A.S. “Ma che pensavi che ce passaveno puro la cera ????”

E. L. “per me è un rigagnolo che fuori esce (sic) dal mezzo, le pale,la ruota a denti tipo scopettone, gira insieme con l’acqua, non vedo sto disfattismo”

D. E. “Mi spiegate dove è pulito? Foglie per vicino ai marciapiedi..la terra…è tutto sporco ma siete cecati?”

I. T. “Boo”

M. M. “Aiuto…le scie chimiche!!!!”

M. B. “Non vedo il problema? Bho”

A. C. “La strada è pulita ma vicino al marciapiedi è come prima… In breve si risporchera’ tutto”

F. C. “Alla prima acqua che viè, famo il lago de Bracciano”

R. M. “Fanno finta di pulire io ci abito e all’angolo non ci passano ci sono i tombini chiusi dalle foglie insieme a mio fratello abbiamo puliti le grate e i pozzetti”

E si potrebbe continuare all’infinito…

Federico Carabetta