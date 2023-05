Lanfranco “Frankie” Dettori trionfa nel Premio Parioli. Shavasana vince il Regina Elena

Doveva essere la grande giornata di Lanfranco “Frankie” Dettori all’Ippodromo Capannelle e così è stato.

Il leggendario fantino, capace di trionfare in oltre 500 corse di gruppo, di vincerne addirittura sette in un pomeriggio (accadde il 28 settembre 1996 ad Ascot tanto da far scrivere al Time che risultati del genere “trasformano gli uomini in dei”), di bere perfino un gin tonic con la Regina Elisabetta, è stato il protagonista di questo indimenticabile pomeriggio all’ippodromo Capannelle.

Alle sue spalle, a debita distanza, seconda piazza per il compagno di colori – ma non di allenamento –

Nel Premio Botticelli, grande vittoria di Enigma dei Grif (Cristian Demuro), che ha staccato tutti fin dalle prime battute della corse guadagnando il pass per il Derby in programma il prossimo 21 maggio. Seconda piazza per Budrio (Dario Di Tocco) e Sopran Blakey (Claudio Colombi) in terza posizione.

Grande soddisfazione per l’ing. Elio Pautasso, Presidente di Federippodromi e Direttore generale Hippogroup Roma Capannelle : « Il bilancio di questa magnifica giornata di corse è senza dubbio positivo. Il meteo non è stato dalla nostra parte, infatti siamo stati costretti ad annullare all’ultimo momento la manifestazione collaterale Terra e Musica, però alla fine abbiamo registrato un’importante presenza di pubblico, malgrado la pioggia che ha afflitto Roma per tutto il pomeriggio. Anche i risultati tecnici sono stati eccellenti, con il grande Frankie Dettori che ha finalmente trionfato nel Premio Parioli, la vittoria di Shavasana nel Regina Elena e l’ottima seconda piazza di Estrosa, la cavalla di Allegri. Ora l’appuntamento per tutti gli appassionati è fissato domenica 21 maggio quando è in programma l’attesissimo Derby Day, la corsa che vale una stagione».

Il pomeriggio a Capannelle ha vissuto un momento di tensione quando, poco prima della seconda corsa, Carlo Fiocchi ha avuto un piccolo incidente con il cavallo che avrebbe dovuto montare, Royal Mylea. Per il fantino è stato necessario il ricovero al Policlinico Tor Vergata ma le sue condizioni non destano preoccupazioni: per lui solo una leggera contusione allo zigomo e una all’anca.