L’asse Roma-Napoli delle truffe agli anziani: arrestato il “finto avvocato” che incastrò un invalido

Un sistema spietato, capace di colpire le fasce più deboli facendo leva sull’affetto e sulla paura. I Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese hanno inferto un colpo durissimo a una rete di estorsori specializzati, portando a termine due distinte operazioni tra la Capitale e Napoli.

Al centro delle indagini, la figura di un ventenne napoletano, già ai domiciliari, ora trasferito in carcere con l’accusa di estorsione aggravata.

Il colpo da 14mila euro: la vittima era un invalido

L’indagine, coordinata dal Dipartimento Criminalità Diffusa della Procura di Roma, ha svelato un modus operandi ormai tristemente “collaudato”.

A novembre 2024, il giovane indagato, agendo insieme a complici ancora in via di identificazione, aveva preso di mira un anziano romano, invalido civile al 75%.

Utilizzando lo stratagemma del “finto avvocato”, i truffatori hanno convinto l’uomo che un suo caro fosse in gravi difficoltà legali o in stato di fermo, convincendolo a consegnare ben 14.000 euro in contanti per risolvere la situazione.

Una tecnica psicologica aggressiva che ha sfruttato la condizione di minorata difesa della vittima.

Il puzzle delle indagini: telefoni e telecamere

Per risalire al ventenne, i militari hanno lavorato per quasi un anno, chiudendo il cerchio solo a ottobre 2025.

Un’attività certosina basata su:

Tabulati telefonici e telematici: per ricostruire i contatti tra i complici.

Videosorveglianza: l’analisi dei filmati ha permesso di tracciare gli spostamenti dell’indagato a Roma.

Riconoscimento fotografico: la vittima, nonostante il trauma, è riuscita a identificare con certezza il giovane.

Recuperato un “tesoro” da 50mila euro

Nella stessa mattinata, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione a tappeto sempre a Napoli, questa volta nei confronti di un altro uomo sospettato di una truffa commessa a Roma lo scorso settembre.

Sebbene l’indagine sia ancora aperta, gli inquirenti hanno già messo a segno un risultato straordinario: il recupero di 50.000 euro in contanti, sottratti con l’inganno a un’altra persona anziana.

