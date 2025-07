L’assedio dei borseggiatori a Roma, non va in vacanza: tra bus, metro e fuga lungo i binari

Sembrava un normale gruppo di passeggeri in attesa alla fermata “Aracoeli”, nel cuore pulsante di Roma. E invece si trattava di una vera e propria banda di borseggiatori, pronti a colpire.

Cinque persone — tre uomini e due donne, di età compresa tra i 24 e i 37 anni, originari del Perù e di Cuba — sono state arrestate in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese, grazie a un’operazione mirata contro il dilagante fenomeno dei furti sui mezzi pubblici.

I militari, in abiti civili e confusi tra i passeggeri, avevano notato i movimenti sospetti della gang mentre si infilavano su un autobus di linea diretto verso il centro.

Una volta a bordo, i sospetti si sono tramutati in certezza: con movimenti coordinati e collaudati, i cinque hanno accerchiato una turista belga, l’hanno distratta e, in pochi secondi, le hanno sottratto il portafoglio dalla borsa.

Convinti di averla fatta franca, sono scesi alla fermata successiva, “Teatro Marcello”, ma ad attenderli c’erano i Carabinieri, che li hanno bloccati in flagranza. In pochi minuti sono arrivati i rinforzi e i cinque sono stati portati in caserma. La vittima ha sporto denuncia e ha potuto riavere il portafoglio grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine.

Arrestati su disposizione della Procura della Repubblica, i componenti della banda sono stati condotti a piazzale Clodio per il rito direttissimo, dove il giudice ha convalidato l’arresto.

Il caso si inserisce in un contesto allarmante. Negli ultimi mesi, i borseggiatori della Capitale sembrano sempre più organizzati, tanto da utilizzare anche metodi estremi per sfuggire alla cattura, come correre sui binari della metropolitana, causando gravi disagi alla circolazione e, in alcuni casi, persino tragedie.

Proprio alcune settimane fa sui binari della Metro A si è registrato l’ultimo, ennesimo, episodio. Un cittadino cubano di 25 anni ha iniziato a scappare lungo i binari, inseguito da alcuni viaggiatori. Bloccato da un addetto alla vigilanza della metro e dai carabinieri, all’altezza della fermata della metro Barberini. Il giovane è stato denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.