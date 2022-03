L’Assemblea Capitolina incontra le periferie romane

È in programma mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 16.30 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio l’appuntamento dal titolo “Ascoltare per riqualificare” promosso dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina.

L’obiettivo è attivare un percorso di confronto con le periferie romane per raccogliere le istanze provenienti dal territorio e trasformarle in azioni concrete per lo sviluppo e la crescita dei quartieri della città con interventi e progetti puntuali di riqualificazione.

Saranno presenti la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia. Sono stati invitati a partecipare tutti i capigruppo e i consiglieri capitolini.

“L’idea è quella di avviare una serie di incontri per aprire l’Assemblea Capitolina alla città e porsi in ascolto dei romani. E’ giunto il momento di rilanciare una nuova fase costituente del sistema di recupero della periferia in cui, da una parte i cittadini attraverso le associazioni e le organizzazioni di settore, e dall’altra l’Amministrazione, attraverso i propri uffici, possano riprendere quel dialogo profondo e proficuo che ha portato alla realizzazione di centinaia di chilometri di opere a rete di decine di progetti urbanistici e che ha cambiato, migliorandolo, il volto di molti quartieri della città più esterna. Con questa iniziativa vogliamo segnare un momento di ripartenza, per trovare nuovi stimoli e obiettivi con procedure nuove più aderenti alle normative di settore. Senza mai dimenticare la base, i cittadini, i consorzi che, nel tempo, anche in periodi difficili, hanno saputo mantenere vivo l’interesse per questa parte di città”, spiega la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.