L’assessore all’Ambiente informa

Ha preso il via il 28 ottobre 2019, nel V Municipio, la rubrica “l’Assessore informa”. Si tratta – afferma l’assessorato in un comunicato che qui riproduciamo – di una diretta Facebook nel corso della quale l’Assessore alle Politiche Ambientali Dario Pulcini risponde alle domande che sono state sollevate dai cittadini via email o sul suo profilo Facebook.

Nel corso del video, Pulcini ripercorre anche i lavori che sono stati seguiti negli ultimi giorni, i sopralluoghi effettuati, gli incontri realizzati con i vari Dipartimenti, Uffici tecnici, comitati dei cittadini ecc.

Pulcini ha riassunto i principali impegni che sono stati portati avanti dalla Giunta la scorsa settimana per quanto riguarda le sue deleghe (ambiente, decoro e mobilità sostenibile): nel video si è parlato quindi dei “criteri ambientali minimi” e della direttiva che è stata fatta; dell’evento che si è tenuto giovedì scorso (“Alberi in periferia”) esempio di partecipazione attiva della cittadinanza; del sopralluogo effettuato all’Acquedotto Alessandrino dove sono stati realizzati e sono in corso dei lavori a cura di AMA e del Servizio Giardini; dell’incontro che si è verificato con la municipalizzata e dei punti chiave evidenziati come l’avvio del porta a porta e il sollecito a migliorare gli interventi di spazzamento per le strade; l’approvazione in Giunta della direttiva sulle 46 bici acquistate per investire nella mobilità sostenibile; l’incontro effettuato con il Comitato Alessandrino per dare gli aggiornamenti sui lavori in corso sugli arredi e sul verde pubblico a piazza dell’Acquedotto Alessandrino; dell’incontro con INPS per regolarizzare alcune aree ancora di loro proprietà; di alcuni progetti in cantiere con alcune realtà territoriali (come quello con l’associazione “Erbavoglio” al Pigneto); del proseguimento dell’installazione e posizionamento delle foto trappole; degli sfalci effettuati nei parchi nel Municipio (facendo una panoramica sulle varie aree verdi dove si è intervenuti con potature e rifacimento delle panchine); degli acquisti degli arredi urbani nelle scuole e, a proposito di quest’ultime, l’elenco dei vari interventi effettuati sul verde per garantire una maggiore manutenzione.

L’Assessore ha risposto – prosegue il comunicato – poi ad alcune questioni sollevate dai cittadini come gli interventi al Parco Bonafede, Parco Sangalli, Parco Alessandrino (dove è stato chiesto un intervento alla Polizia Locale per la presenza di insediamenti abusivi) e Parco Marcinelle dichiarando che sono in aumento gli interventi e rassicurando che si sta operando per restituire decoro e garantire sicurezza; ha parlato delle panchine che sono state acquistate e della lista mandata all’Ufficio tecnico per installarle nei pressi di stazioni bus, aree verdi e in alcune particolari strade; ha rassicurato sulla messa in sicurezza della ciclabile su via Prenestina e dei vantaggi di questa grande opera per tutta la città e ha parlato dell’area verde di via di Castel di Ieri (La Rustica) dove si provvederà a sistemare anche l’area ludica.

Pulcini ha poi elencato le strade e le aree dove, nei mesi di settembre e ottobre, si è intervenuti con la ditta municipale spiegando nel dettaglio ogni singola operazione.

La rubrica – prosegue il comunicato – è un modo per far conoscere alla cittadinanza la macchina amministrativa e, soprattutto, garantire la massima trasparenza nel raccontare quanto viene fatto dal Municipio di settimana in settimana.

L’”Assessore informa” è un’occasione per i residenti del territorio per comunicare quali sono le criticità presenti, sollevare dubbi o richieste di chiarimenti sulle operazioni effettuate, su come vengono gestiti i fondi municipali e per coordinare il lavoro insieme alle istituzioni.

La rubrica avrà una cadenza settimanale e verrà trasmessa sul profilo Facebook dell’Assessore.

Per riascoltare la diretta e avere maggiori dettagli sulle informazioni comunicate: https://www.facebook.com/ dario.pulcini.ambiente. municipio.v/videos/ 413979552612081/