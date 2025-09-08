Latitante colombiano ricercato da 14 anni arrestato a Roma

Dopo oltre quattordici anni di latitanza, è finalmente finita la fuga di un uomo ricercato per omicidi commessi in Colombia.

Si tratta di un cinquantottenne colombiano, condannato nel 2011 per aver partecipato, in concorso con altri, a quattro efferati omicidi avvenuti tra gennaio e agosto del 2002 nella regione di Cundinamarca.

Le vittime, per lo più senzatetto e ladri, erano state eliminate nell’ambito di quello che le autorità locali hanno definito una “pulizia sociale” non ufficiale.

L’uomo, resosi irreperibile dopo la condanna, aveva fatto perdere le proprie tracce per oltre un decennio, vivendo nell’ombra e sfuggendo alla giustizia internazionale.

Il suo lungo periodo di latitanza si è concluso grazie a un’indagine congiunta delle Volanti e del Commissariato Fiumicino, che lo hanno rintracciato in una struttura ricettiva nella periferia sud-est di Roma, dove era appena stato registrato come ospite.

Riconosciuto come il latitante ricercato, il cinquantottenne è stato immediatamente associato al carcere di Civitavecchia, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto in sede di appello.

