L’Atletica Villa De Sanctis aderisce alla “Giornata dedicata allo sport”

L’Atletica Villa De Sanctis (VDS) aderisce all’iniziativa indetta dall’Amministrazione del V Municipio di Roma Capitale, “Giornata dedicata allo sport”

La nuova Amministrazione con Mauro Caliste Presidente del V Municipio, sta mostrando di aver capacità e volontà di ripartire e recuperare tante cose tralasciate per anni, si lavora in tutte le direzioni lavorative e sportive.

Il presidente del VDS. Adalberto Sabatella unitamente al Direttivo e a tanti soci-atleti aderiscono a questo evento e danno appuntamento sabato 18 dicembre 2921 presso il Parco di Villa De Sanctis per vivere tutti insieme una giornata di sport.

Le attività inizieranno alle 9,15 con il supporto del coach Massimo Bartoletti. Si parlerà di atletica e allenamento funzionale alla corsa e si metteranno in pratica esercizi e circuiti adatti a migliorare le performance.

Ci sarà uno spazio dedicato agli atleti non vedenti che, con la presenza del coach, potranno sperimentare anche 4 nuovi esercizi da inserire nei loro programmi guida. Sarà un’occasione per conoscere gli atleti non vedenti del VDS e le loro guide mostrando il bello di fare lo sport soprattutto quando diventiamo gli occhi degli altri

Il circolo sportivo Villa De Sanctis con il coach della squadra Massimo Bartoletti, parlerà di sport e di come gestire al meglio gli allenamenti, mettendo alla prova con esercizi di tecnica per migliorare le corse.

L’Atletica Villa De Sanctis è una dei gruppi sportivi più numerosi e attivi del V Municipio. Molti Atleti del VDS hanno percorso per diverse stagioni la 100 km del Passatore e la Pistoia-Abetone, e organizzato a Roma diverse gare podistiche importanti.