Domenica 29 novembre 2026 alle ore 18 al Teatro Palladium prosegue la sezione teatrale della 28ª edizione di Flautissimo – “Quello che resta tra noi”, il festival diretto da Stefano Cioffi e organizzato dall’Accademia Italiana del Flauto, con la prima a Roma de Il ballo di Irène Némirovsky, interpretato da Laura Morante ed Eugenia Costantini, con Antonello D’Onofrio al pianoforte.

I Kampf, neo ricchi, arroganti e altezzosi, per confermare la loro improvvisa e splendente ascesa, decidono di organizzare una festa da ballo alla quale invitano tutte le persone “che contano”. Antoinette, la quattordicenne figlia dei Kampf, delusa e arrabbiata per la crudele decisione della madre di escluderla dall’“evento” e lasciarla a dormire persino nel ripostiglio, mette in atto in maniera istintiva e spietata una vendetta: una sera, tornando dalle sue solite lezioni di pianoforte, dopo aver consegnato un invito solamente alla sua insegnante – l’unica che di fatti si presenterà – decide di non spedire gli altri, anzi, li getta nella Senna.

La sera della festa i Kampf attendono inutilmente l’arrivo degli ospiti e, poiché non hanno nessuna esperienza della vita sociale, non riescono a spiegarsi questa strana rinuncia da parte di tutti gli invitati.

Il pubblico assisterà impotente alla tremenda escalation della storia con un po’ di apprensione. L’ironia della sorte aiuterà a sdrammatizzare e a rendere il tutto diabolicamente divertente.

Questo reading musicale nasce da un adattamento teatrale tratto dall’omonimo libro di Irène Némirovsky. Oltre alla tematica della rivalità tra le due protagoniste splendidamente rappresentate da Laura Morante ed Eugenia Costantini, madre e figlia anche nella vita reale, emerge un ritratto sagace e beffardo sulla borghesia francese, evidenziandone vizi e difetti, con un risultato eccellente e altamente esplicativo della società frivola, pettegola e ridicolmente piena di sé che caratterizzava quegli anni.

Con una scrittura scarna ed essenziale, Il ballo riesce a raccontare un dramma dell’amore, del risentimento e dell’ambizione. Le musiche sono di Claude Debussy, Francis Poulenc, Erik Satie, Reynaldo Hahn e Maurice Ravel. L’adattamento è di Laura Morante ed Eugenia Costantini; l’idea di Elena Marazzita. La distribuzione esclusiva è di AidaStudioProduzioni.

LAURA MORANTE. Laura Morante inizia il suo percorso artistico come danzatrice, per poi lavorare in teatro con Carmelo Bene. Esordisce al cinema nel 1980 con Oggetti smarriti di Giuseppe Bertolucci e da allora lavora con numerosi registi italiani e internazionali, tra cui Bernardo Bertolucci, Nanni Moretti, Gianni Amelio, Mario Monicelli, Gabriele Salvatores, Paolo Virzì, Alain Resnais e John Malkovich.

Il suo lavoro viene premiato con numerosi riconoscimenti. Parallelamente prosegue l’attività teatrale in Italia e in Francia e lavora per la televisione. Firma inoltre la regia dei lungometraggi Ciliegine e Assolo. Nel 2018 pubblica per La Nave di Teseo il suo primo libro, Brividi immorali.

Tra i lavori più recenti figurano Nonostante di Valerio Mastandrea, Stella Gemella di Luca Lucini, Me, You di Bille August e Quasi Grazia di Peter Marcias, nel ruolo di Grazia Deledda.



EUGENIA COSTANTINI. Nata a Roma e cresciuta in Francia, Eugenia Costantini inizia a recitare giovanissima. Lavora tra cinema, televisione e teatro, collaborando, tra gli altri, con Alberto Sironi, Giovanni Veronesi, Ken Loach, Carlo Cecchi, Eleonora Danco e Roberto Andò. Nel 2011, grazie al ruolo nel film Diciotto anni dopo di Edoardo Leo, vince una borsa di studio alla scuola di Susan Batson a New York.

In televisione è “La figlia di Mazinga” nella serie Boris e interpreta la madre di Francesco Totti in Speravo de morì prima; è inoltre tra i protagonisti di A casa tutti bene – La serie di Gabriele Muccino. Per La tristezza ha il sonno leggero ottiene una candidatura ai Nastri d’Argento. Nel 2023 firma il suo primo cortometraggio da regista, in concorso al Torino Film Festival. Nel 2026 è al cinema in Alberi erranti e naufraghi e Stella gemella.

ANTONELLO D’ONOFRIO. Pianista, diplomato in pianoforte e musica da camera con il massimo dei voti al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, è vincitore di oltre venti concorsi nazionali e internazionali. Si è esibito come solista e camerista in Italia e all’estero, collaborando anche con importanti orchestre e con artisti del teatro, della musica e delle arti visive. Ha inciso l’album Walking in the 900 per Limen e alcune sue trascrizioni di Ravel, Saint-Saëns e Scrijabin sono state pubblicate da Da Vinci Publishing. È direttore artistico del festival internazionale “Cristalda e Pizzomunno” di Vieste.

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