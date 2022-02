Lavia, Pietrini e Guiducci: pioggia d’oro su Volley Scuola-Trofeo ACEA

Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione della 29a edizione di Volley Scuola Trofeo Acea 2022, che si terrà lunedì 28 febbraio alle ore 11.00 sulla piattaforma ZOOM e in diretta sulla pagina Facebook FIPAV Lazio.

Oltre alle Autorità, all’ACEA e agli Enti sostenitori, la conferenza stampa sarà nobilitata dalla presenza di tre testimonial che hanno già scritto pagine storiche della pallavolo italiana in Europa e nel mondo: Elena Pietrini, Daniele Lavia e Gaia Guiducci. Elena Pietrini, schiacciatrice della Savino del Bene Scandicci (A1F) cresciuta nel Volleyrò Casal de’ Pazzi, a settembre ha conquistato la medaglia d’oro all’Europeo femminile con la Nazionale di Davide Mazzanti; Daniele Lavia, schiacciatore dell’Itas Trentino (Superlega M), si è laureato campione d’Europa con la Nazionale maschile guidata da Ferdinando De Giorgi; Gaia Guiducci, alzatrice romana della Bartoccini-Fortinfissi Perugia, anche lei prodotto del vivaio Volleyrò, ha vinto da protagonista (miglior palleggiatrice e MVP della competizione) il Mondiale Under 20, oltre a trascinare la Roma Volley femminile in Serie A1 al termine della stagione 2020-21 e a ricevere il prestigioso Premio Milita della FIPAV Lazio a dicembre.

“Sarà bellissimo averli con noi – ha dichiarato soddisfatto il presidente della Fipav Lazio, Andrea Burlandi – sono tre giovanissimi che hanno regalato molte emozioni soprattutto nell’anno magico del nostro volley, il 2021, tra l’altro le due ragazze hanno giocato a Roma e Gaia Guiducci ha anche partecipato al Volley Scuola-Trofeo Acea, vincendolo con il Giordano Bruno. Alle società d’appartenenza, l’ITAS Trentino Volley, la Savino del Bene Scandicci e alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia, va un sentito ringraziamento per la disponibilità e la sensibilità verso Volley Scuola”.

I TESTIMONIAL DI VOLLEY SCUOLA-TROFEO ACEA 2022

Elena Pietrini, schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci (Serie A1), nata il 17 marzo 2000

Oro Mondiali U18 2017 (MVP della rassegna iridata)

Argento Mondiali 2018 Nazionale maggiore

Oro Europei 2021 Nazionale maggiore

Daniele Lavia, Schiacciatore dell’ITAS Trentino Volley (Superlega), nato il 4 gennaio 1999

Argento Mondiale U21 (miglior schiacciatore della rassegna iridata)

Argento Europeo U19

1 Supercoppa Italiana

Oro Europei 2021 Nazionale maggiore

Gaia Guiducci , Palleggiatrice della Bartoccini-Fortinfissi Perugia (Serie A1), nata il 9 marzo 2002

Argento Mondiali U17 2017

Oro Mondiali U20F 2021 – MVP della rassegna iridata

Premio Pietro Milita 2021

Ha giocato a Volley Scuola – Trofeo ACEA, vincendolo con l’Istituto Giordano Bruno