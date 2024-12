Lavinio, blitz contro i botti illegali: sequestrati 10 chili di fuochi d’artificio

Era un negozio come tanti altri, uno di quei luoghi dove si acquistano piccoli oggetti per la casa, magari decorazioni natalizie, utensili di uso quotidiano.

Eppure, dietro gli scaffali ordinati, si celava qualcosa di più pericoloso: diversi fuochi d’artificio illegali, pronti per essere venduti in vista delle imminenti festività. È quanto scoperto dai carabinieri durante un controllo in un negozio di Lavinio.

L’operazione, condotta dall’aliquota operativa della Compagnia di Anzio, ha portato al sequestro di circa 10 chili di materiale pirotecnico irregolare e alla denuncia del proprietario dell’attività.

L’intervento rientra nell’ambito dei controlli intensificati in vista delle festività di fine anno, un periodo in cui cresce la diffusione di botti non a norma, spesso pericolosi per chi li utilizza.

Durante l’ispezione, i militari hanno rinvenuto diverse batterie di fuochi d’artificio: alcune erano esposte sugli scaffali in bella vista, altre nascoste nei locali del negozio.

Le violazioni emerse non sono poche. I prodotti mancavano della documentazione necessaria, come la bolla di accompagnamento e l’autorizzazione per la vendita. Inoltre, non erano dotati del marchio CE, garanzia essenziale per la sicurezza di questi articoli.

I militari continueranno a monitorare l’area con ulteriori verifiche, puntando a contrastare la commercializzazione di botti illegali.

Nel frattempo, hanno lanciato un messaggio chiaro alla popolazione: evitare l’uso indiscriminato di fuochi d’artificio, sia per proteggere la propria incolumità che per ridurre i rischi collaterali per persone e animali.

