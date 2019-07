Lavori Galleria Giovanni XXIII, chiusura notturna direzione Pineta Sacchetti

“Stasera, 1 luglio 2019, – informa in un comunicato il Presidente del XV municipio Stefano Simonelli – una ditta incaricata dal Dipartimento SIMU effettuerà degli interventi di riparazione sulla rete antincendio della Galleria Giovanni XXIII – direzione via Pineta Sacchetti.

“Per questo motivo, come indicato nella disciplina provvisoria di traffico emessa dal XV Gruppo Cassia di Polizia Locale, sarà chiusa al traffico veicolare, dalle ore 22:00 di oggi 01 luglio 2019 fino alle ore 06:00 di domani 02 luglio 2019, la canna a salire della Galleria Giovanni XXIII, in direzione Via della Pineta Sacchetti.

Altre prescrizioni inserite nella disciplina provvisoria di traffico:

Via del Foro Italico – Direzione obbligatoria a sinistra prima della Galleria Farnesina, direzione Stadio Olimpico;

Viale Antonino di San Giuliano – Direzione obbligatoria diritto prima dell’intersezione con la rampa di immissione nella Galleria Giovanni XXIII.”