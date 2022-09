Lavori stradali, concluso l’intervento sulla pavimentazione in via di Malagrotta, viale Parioli e viale Pilsudski

Anas (Gruppo FS Italiane) ha terminato con 60 giorni di anticipo sul cronoprogramma i lavori di risanamento profondo della pavimentazione stradale in Via di Malagrotta (altezza Aurelia), Viale Parioli e Viale Pilsudski.

Gli stessi, nel rispetto della Convenzione con Roma Capitale, avevano avuto inizio il 27 luglio scorso. A un mese dall’avvio dei cantieri, sono stati riasfaltati completamente 17,6 km di strade, così come previsto per questa fase degli interventi programmati.

Il 31 agosto, invece, sono partiti i cantieri in Via di Casal Selce, dal 5 settembre in Via Boccea, Via della Pisana e Via Casal del Marmo ed entro la fine di questa settimana partirà il rifacimento della segnaletica orizzontale di Via di Malagrotta.

Infine, entro la fine del 2022, saranno avviati i cantieri in via della Storta, via di Ponte Galeria, via di Casal Boccone, via del Casale di San Basilio, via di Tor Cervara, via dei Quattro Venti e via Flaminia.

Entro la fine di dicembre sarà chiusa questa nuova fase dei lavori previsti dall’accordo con Anas. L’esecuzione dei lavori in orario notturno lasciando libera e in piena sicurezza la circolazione veicolare la mattina, la suddivisione dei cantieri in tratte non più lunghe di 500 metri e il lavoro delle società scelte da Anas, hanno reso possibile questo primo risultato, in anticipo sui tempi previsti.

Accanto a questi lavori, il Csimu (Coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana) sta portando avanti un programma di manutenzione straordinaria delle strade di grande viabilità, con un investimento da 40 milioni di euro per il biennio 2022-2023 e che interesserà tutti i 15 municipi di Roma.