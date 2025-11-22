Lavori sulla Roma–Viterbo, ma senza stop al servizio: interventi per 11 mesi

Undici mesi di lavori per dare un volto più accessibile alla ferrovia Roma–Viterbo. Astral, la municipalizzata regionale che cura anche le infrastrutture della Metromare, ha avviato un piano di interventi mirati a rimettere in sesto ascensori e servoscala lungo l’intera linea che da piazzale Flaminia corre verso Prima Porta fino a raggiungere Viterbo.

Nel dettaglio, sono previsti due nuovi ascensori alla stazione Campi Sportivi, due servoscala a Labaro e altri tre nella stazione Euclide.

Impianti fondamentali per chi ogni giorno si muove con difficoltà, per i pendolari più anziani, per chi viaggia con bambini o semplicemente per chi ha bisogno di un supporto in più nelle stazioni spesso datate della linea.

I lavori andranno avanti per quasi un anno, ma senza fermare la circolazione dei treni. Il servizio resterà regolare, mentre le squadre di manutenzione opereranno in modo da ridurre al minimo i disagi all’utenza.

Astral fa comunque sapere che potrebbero esserci, in alcuni momenti, limitazioni temporanee nell’uso di ascensori e servoscala, necessarie per lavorare in completa sicurezza.

“Questi interventi mirano a migliorare l’efficienza e l’accessibilità delle infrastrutture, con l’obiettivo di offrire agli utenti un servizio sempre più sicuro ed efficace”, sottolinea Giuseppe Simeone, amministratore unico di Astral.

