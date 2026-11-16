Entrano in una fase decisiva i lavori per la realizzazione della nuova linea tranviaria di viale Palmiro Togliatti nel quadrante est di Roma. Il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, ha diffuso un aggiornamento dettagliato sul cronoprogramma dei cantieri, annunciando il completamento entro quattro settimane delle sistemazioni programmate sui primi 2,2 chilometri tra Ponte Mammolo e Togliatti FL2.

Risolti i nodi progettuali e ultimati i getti delle fermate, l’arrivo vicino alla stazione di Ponte Mammolo della macchina rincalzatrice consentirà ora di livellare alla quota prevista i binari posati su ballast, perfezionando l’armamento tranviario.

Sul versante della circolazione stradale, l’ultimazione entro due o tre settimane dei lavori di spostamento dei sottoservizi curati da FiberCop permetterà di ridurre l’ingombro dei cantieri e riaprire progressivamente la sede stradale. Il piano prevede inoltre entro gennaio 2027 la conclusione della nuova pista ciclabile lungo viale Togliatti e il riassetto del tratto fino al cavalcavia.

Procede intanto una delle opere ingegneristiche più complesse del tracciato, il nuovo viadotto di scavalco della ferrovia FL2: sul lato Ponte Mammolo si stanno innalzando i pilastri portanti, mentre in direzione Cinecittà, dopo l’ultimo getto di calcestruzzo fissato per lunedì 16 novembre, si procederà all’installazione delle cerniere strutturali destinate ad accogliere l’impalcato. «Continuiamo a monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori, con particolare attenzione al rispetto delle tempistiche, alla sicurezza e alla progressiva restituzione degli spazi alla cittadinanza», dichiara Umberti.

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