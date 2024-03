Lavoro: Mattia (Pd), Giunta Rocca instauri Patto tra generazioni. Così si combatte denatalità, non con mancette

“Un quadro allarmante, quello fotografato dalla Cgil Roma e Lazio sulla base dei dati Inps, che vede nella nostra regione 4 giovani su 10 ostaggio del lavoro povero. Secondo il report il 43% degli under 35 che nel 2022 ha lavorato nel Lazio ha percepito meno di 10.000 euro lordi l’anno, cioè tra i 500 e i 600 euro netti al mese.

Si tratta di 227.920 lavoratrici e lavoratori delle aziende del settore privato non agricolo, la maggior parte dei quali non ha superato neanche i 5.000 euro. Un’ecatombe non solo per l’occupazione giovanile ma per la ‘capacità di futuro’ di tutto il Lazio, che ci riguarda tutti perché sono i giovani e le donne il motore della nostra società, dimenticato invece dal governo regionale di destra.

E’ urgente che la Giunta Rocca instauri con urgenza un nuovo Patto tra Generazioni, andando a finanziare tutte quelle misure strutturali volte a favorire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro e delle imprese: dai percorsi formativi al fondo nuove competenze e innovazione, dal sostegno alla parità salariale al passaggio di testimone a guida delle micro Pmi fino agli incentivi per il rientro dall’estero dei nostri talenti. Così come è altrettanto urgente discutere in consiglio regionale la Legge Quadro sulle Politiche giovanili affinché tutte le forze politiche siano responsabilizzate e si facciano carico del tema.

Sono queste le azioni concrete davvero essenziali per favorire la natalità e la formazione di nuove famiglie. La Giunta Rocca lasci perdere le mancette e adotti un approccio strutturale e integrale per un nuovo Patto tra generazioni, l’unico in grado di generare ricchezza e futuro per il nostro Sistema Paese”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, membro della Commissione Lavoro alla Pisana.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati