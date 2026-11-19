Un piano di investimenti mirato a rendere più sostenibili, accessibili e tecnologicamente attrezzati gli approdi della regione, dalla costa fino ai bacini interni. La Giunta regionale del Lazio ha definito i criteri per l’erogazione di 6 milioni e 350 mila euro rivolti ai Comuni che operano su porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici.

Con la prossima uscita dell’avviso pubblico, ogni ente locale potrà presentare una singola proposta progettuale del valore massimo di 500 mila euro per interventi di riattamento, ristrutturazione, adeguamento e completamento degli impianti.

Dalla riforma della legge 72/84 alle acque interne: le parole dell’assessore Ciacciarelli

A illustrare la portata del provvedimento è l’assessore alle Politiche del Mare Pasquale Ciacciarelli, che ha espresso gratitudine al presidente Rocca e alla Giunta per il via libera alla delibera.

Secondo l’esponente della giunta, il fondo permetterà di sostenere interventi chiave quali l’innovazione tecnologica, l’efficientamento energetico, la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la promozione dei siti portuali.

In virtù del recente aggiornamento della legge regionale 72/84, il perimetro dei finanziamenti abbraccia ora anche gli ormeggi lacuali e fluviali, puntando a uno sviluppo integrato dell’intero comparto nautico regionale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza