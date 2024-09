Lazio: al via il bando per la formazione di strumenti urbanistici per i Comuni

«Con il nuovo bando per la concessione di contributi per la pianificazione urbanistica, vogliamo dare una spinta concreta ai comuni della Regione Lazio con meno di 30 mila abitanti, per sviluppare piani territoriali aggiornati e in linea con le nuove esigenze», annuncia l’assessore all’Urbanistica e alle Politiche Abitative, Pasquale Ciacciarelli.

Grazie a questo sostegno regionale, i comuni potranno ricevere fino a 100 mila euro per aggiornare il Piano Regolatore Generale, redigere nuovi Piani Urbanistici Comunali, e progettare piani per l’edilizia economica e popolare, nonché per la ristrutturazione dei centri storici. Una particolare attenzione è riservata ai comuni più piccoli, con meno di 5 mila abitanti, ai quali sarà destinato il 50% delle risorse disponibili.

«La varietà degli strumenti urbanistici inclusi nel bando dimostra il nostro impegno a fornire ai comuni del Lazio gli strumenti necessari, anche dal punto di vista finanziario, per una pianificazione efficace e su misura per le loro esigenze», aggiunge Ciacciarelli.

«La creazione di questo bando, che prevede una programmazione triennale, è frutto dell’ascolto delle amministrazioni locali, che hanno espresso le difficoltà nell’avviare nuove pianificazioni per mancanza di risorse.

Questo è un ulteriore passo verso un nuovo modello di urbanistica nel Lazio, con cui ci confermiamo al fianco dei nostri comuni per il loro sviluppo e affermazione», conclude l’assessore.

