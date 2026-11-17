Unire le competenze istituzionali e promozionali con la forza d’urto dei due grandi poli logistici e commerciali della regione per accompagnare le aziende agroalimentari laziali sui mercati esteri.

È l’obiettivo del “Regional Green Hub – Polo Agroalimentare Regionale del Lazio”, presentato oggi in conferenza stampa al WeGil di Roma su iniziativa dell’assessorato all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare diretto da Giancarlo Righini.

L’intesa mette attorno allo stesso Tavolo di coordinamento — sotto la regia di Arsial — il Centro Agroalimentare Roma (Car) e il Mof ScpA di Fondi: due infrastrutture che insieme riuniscono 751 imprese e 8.600 operatori al giorno, movimentano circa 2,46 milioni di tonnellate di prodotti e generano un volume d’affari da 3,7 miliardi di euro.

Tra gli assi operativi figurano la partecipazione congiunta a fiere e incontri B2B, l’ottimizzazione della logistica, la transizione digitale e sostenibile delle filiere e la progettazione condivisa per intercettare risorse europee e nazionali.

L’asse tra istituzioni e piattaforme logistiche per trattenere valore sul territorio

«La nostra visione è quella di costruire un sistema agroalimentare regionale sempre più forte, integrato e competitivo, capace di valorizzare le eccellenze produttive del Lazio — afferma l’assessore Giancarlo Righini —. Non si tratta semplicemente di un accordo tra tre importanti realtà, ma di un progetto per rafforzare il ruolo dei nostri produttori e far sì che una quota sempre maggiore del valore generato resti sul territorio». Per il presidente di Arsial, Massimiliano Raffa, la sfida è collegare la produzione ai mercati costruendo «opportunità concrete».

Pronti a fare la propria parte anche i vertici delle due piattaforme: il presidente del Car Valter Giammaria e il dg Fabio Massimo Pallottini rimarcano il ruolo della logistica per competere a livello europeo, mentre il presidente del Mof Bernardino Quattrociocchi e l’ad Enzo Addessi sottolineano il valore aggiunto delle relazioni commerciali e dell’innovazione tecnologica messe in comune.

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