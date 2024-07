Lazio, fascia di capitano a Zaccagni

Un nuovo episodio di tensione scuote l’ambiente biancoceleste: la questione della fascia di capitano nella Lazio ha infiammato gli animi a Formello.

Con Ciro Immobile passato al Besiktas, la dirigenza della Lazio ha scelto di affidare la leadership a Mattia Zaccagni, nonostante il consenso dello spogliatoio e dell’ambiente su Danilo Cataldi come naturale successore.

La scelta del tecnico Baroni ha scatenato una serie di reazioni che mettono in luce l’attuale clima di malcontento e incertezze nella squadra.

La Scelta di Baroni e il Malcontento di Cataldi:

Nel contesto di una vittoria per 3-0 nell’amichevole contro l’Hansa Rostock, il gesto di Danilo Cataldi ha catalizzato l’attenzione. Dopo che Zaccagni, autore di uno dei gol, ha ceduto la fascia di capitano a Cataldi al momento della sua sostituzione, il centrocampista romano ha rifiutato il distintivo, passandolo a Patric.

Questo episodio ha evidenziato il malumore di Cataldi per non essere stato scelto come capitano, in contrasto con il parere di alcuni membri dello spogliatoio.

Mattia Zaccagni: Nuovo Capitano e uomo simbolo

La decisione di Baroni, supportata dalla società, ha nominato Mattia Zaccagni come nuovo capitano. Il tecnico ha spiegato che la scelta è basata su criteri di “rappresentatività interna ed esterna”, sottolineando “il ruolo di Zaccagni come giocatore di Nazionale e la sua recente conferma con il rinnovo del contratto”.

Il tecnico ha dichiarato che:” la fascia rappresenta una grande responsabilità e ha espresso fiducia nelle capacità di Zaccagni di adempiere a questo compito”.

Le Parole di Zaccagni e le conseguenze per Cataldi:

Mattia Zaccagni ha accolto il ruolo di capitano con un messaggio sui social, sottolineando il suo impegno a onorare la fascia con dedizione per tifosi, squadra e società.

Tuttavia, la mancata assegnazione della fascia a Cataldi ha creato una frattura tra il giocatore e la dirigenza, rendendo il futuro del centrocampista incerto.

Cataldi, legato al club fino al 2027 e con 246 presenze, 10 gol e tre trofei all’attivo, sembra ora sul punto di lasciare la Lazio.

Due club di Serie A, Torino e Cagliari, sono interessati al regista, e Lotito sta valutando le offerte per il calciatore romano.

