Lazio-Frosinone: biancocelesti in cerca dei tre punti, out Luis Alberto

Torna in scena questa sera ( Venerdì 29 Dicembre 2023) allo stadio Olimpico la diciottesima giornata di Serie A, ultima di questo 2023. Una delle partite tanto attese quella di Lazio-Frosinone, per entrambe le formazioni sebbene perseguano obiettivi diversi. I padroni di casa vogliono tornare in corsa per la Champions anche se l’avvio della stagione in serie A sia stato deludente, soprattutto rispetto allo scorso anno quando sono arrivati secondi dietro il Napoli campione d’Italia. Gli ospiti, invece, cercano punti per tenersi lontani dalle zone calde della classifica. I biancocelesti hanno vinto contro l’Empoli in casa dei toscani nel precedente turno di campionato.

Mentre la squadra ciociara, che era partita con l’obiettivo salvezza dopo la promozione ottenuta lo scorso anno, nel corso di questa stagione si è trasformata da rivelazione a compagine solida. I 19 punti in diciassette partite, a più sei sulla zona retrocessione ne sono la concreta testimonianza. Sulla panchina dei “canarini” non c’è più Fabio Grosso ma Eusebio Di Francesco, comunque, il bilancio è più che positivo, nonostante nell’ultimo turno sia arrivata la sconfitta per 2-1 in casa della Juventus.

Le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Patric, Casale, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Kamada, Felipe, Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Al. Sarri

Frosinone (4-3-3): Turati, Monterisi, Romagnoli, Okoli, Garritano, Gelli, Barrenechea, Brescianini, Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco

Dove vedere la partita Lazio-Frosinone:

La sfida fra Lazio e Frosinone sarà trasmessa sia da Dazn che Sky.