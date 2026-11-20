Nuovo assetto nella governance sanitaria regionale con il passaggio di Giovanni Profico dalla direzione della Asl Roma 6 a quella di Ares 118. Il provvedimento, firmato dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, è operativo con effetto immediato.

Rocca ha espresso gratitudine a Narciso Mostarda per la professionalità e l’attività svolta in questi anni alla guida dell’azienda per l’emergenza sanitaria, sottolineandone il contributo al consolidamento del servizio, e ha augurato buon lavoro a Profico per la sfida alla direzione di Ares 118 al servizio della salute pubblica e della sicurezza sul territorio.

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