Lazio, Goletta dei Laghi 2025: acque più pulite ma restano criticità a Bolsena, Sabaudia e Fondi

I laghi del Lazio stanno meglio, ma non ancora abbastanza. È quanto emerge dal nuovo rapporto di Goletta dei Laghi 2025, la storica campagna di Legambiente giunta alla sua 20ª edizione, che ha monitorato 10 bacini lacustri della regione tra il 25 e il 26 giugno.

Su 24 punti campionati, 20 sono risultati entro i limiti di legge, 3 fortemente inquinati e 1 inquinato, confermando i miglioramenti già rilevati nel 2024.

I laghi promossi

Numerosi i riscontri positivi, a partire dal lago di Bracciano, dove tutti e quattro i punti monitorati si confermano entro i limiti per il terzo anno consecutivo. Bene anche:

Lago Albano di Castel Gandolfo: 2 punti campionati, entrambi nei limiti.

Lago di Vico: 2 su 2 nei limiti.

Lago di Canterno (FR): 2 punti, nei limiti dal 2016.

Lago del Salto (RI) e lago di Turano (RI): tutti i punti campionati risultano entro i limiti.

Nel lago di Bolsena, 5 dei 6 punti controllati sono risultati regolari, ma resta fortemente inquinata la foce del fosso lungo viale Luigi Cadorna a Bolsena.

Le criticità

A preoccupare sono ancora alcuni punti storicamente problematici:

Lago di Fondi (LT): il canale San Vito a Monte San Biagio è risultato fortemente inquinato, come nel 2024. Migliora però il canale San Magno, ora entro i limiti.

Lago Fogliano (LT): peggiora l’unico punto controllato, la foce del canale su strada Litoranea a Cicerchia, passato da entro i limiti a inquinato.

Lago di Sabaudia (LT): peggiora il canale su via Orsolini Cencelli, passato da inquinato a fortemente inquinato, mentre resta entro i limiti il canale di Selva Piana.

Come funziona il monitoraggio

I controlli di Goletta dei Laghi non sostituiscono quelli ufficiali, ma si concentrano sui punti a rischio come foci di torrenti, canali o scarichi. I prelievi vengono analizzati per rilevare la presenza di Enterococchi intestinali ed Escherichia coli, indicatori di inquinamento fecale.

Un punto è considerato:

“inquinato” se supera i limiti legali;

“fortemente inquinato” se li supera di oltre il doppio.

I campioni sono raccolti da tecnici e volontari, analizzati entro 24 ore e non rilasciano certificazioni di balneabilità, ma vogliono segnalare problemi strutturali nei sistemi di depurazione o la presenza di scarichi abusivi.

Le dichiarazioni

“Le criticità sono in diminuzione, ma guai ad abbassare la guardia”, ha dichiarato Elisa Scocchera, portavoce di Goletta dei Laghi 2025. “Serve intervenire con decisione nelle aree ancora problematiche”, ha aggiunto Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, che ha rilanciato la disponibilità dell’associazione a collaborare con enti locali e cittadini.

Focus sul Lago Albano

La conferenza stampa si è svolta a bordo del battello “Falco” sul lago Albano, dove Legambiente ha lanciato l’allarme sul calo del livello idrico. Il fenomeno – causato da captazioni abusive, consumo di suolo e lunghi periodi di siccità – minaccia seriamente l’ecosistema.

“Non possiamo più permettere nuove edificazioni in aree tanto fragili”, ha ammonito Mirko Laurenti, presidente del circolo Legambiente “Il Riccio” dei Castelli Romani.

Conclusione: il Lazio fa segnare progressi reali nella qualità delle acque lacustri, ma i problemi persistenti in alcune aree richiedono interventi strutturali e continuità nel monitoraggio.

