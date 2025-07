Lazio in Europa: parte la missione ANCI-Regione con i Comuni protagonisti

È entrata oggi nel vivo, con la conferenza stampa presso la sede della delegazione della Regione Lazio, la missione istituzionale dell’Osservatorio Sviluppo Lazio a Bruxelles, promossa da ANCI Lazio e Regione Lazio per presentare alle istituzioni europee proposte, priorità e scenari per il futuro sviluppo dei territori.

Un momento centrale del percorso avviato nei mesi scorsi da ANCI Lazio con i Comuni del territorio, attraverso un confronto strutturato sui fabbisogni locali e sulle prospettive della nuova programmazione europea. A partire dai contributi raccolti, una delegazione di oltre 30 amministratori locali sta partecipando in questi giorni a incontri, workshop e tavoli istituzionali nella capitale europea.

Alla conferenza stampa, introdotta dal presidente di ANCI Lazio Daniele Sinibaldi, è intervenuto in collegamento da remoto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che ha elogiato il lavoro svolto da ANCI Lazio, sottolineando il valore strategico di questa missione per garantire una partecipazione attiva dei territori ai processi europei e rafforzare il dialogo istituzionale con Bruxelles.

«La Regione Lazio ha istituito un tavolo permanente di confronto con Bruxelles per cogliere al meglio le opportunità della riprogrammazione dei fondi europei della programmazione 21/27 e per concertare insieme la programmazione che partirà dal 2028. Siamo determinati ad essere protagonisti del processo decisionale e delle scelte, facendo la nostra parte al massimo ma chiedendo alla Commissione Europea il rispetto delle specificità e delle necessità territoriali, la giusta flessibilità e soprattutto la massima semplificazione burocratica, che è la condizione principale per un utilizzo performante dei fondi europei. In particolare, sarà rafforzato il filo diretto tra Regione Lazio e ANCI Lazio, che rappresenta tutti e 378 comuni del territorio, con specifici accordi di assistenza tecnica e organizzativa», ha evidenziato la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

«Questa missione testimonia l’importanza di un dialogo continuo tra i territori e le istituzioni europee. La voce dei Comuni è fondamentale per costruire politiche efficaci e inclusive, capaci di rispondere ai bisogni reali delle comunità. Il mio impegno sarà quello di fare in modo che nei lavori delle commissioni parlamentari si possa tener conto dei contributi che potranno emergere da un confronto sano e costruttivo con le realtà territoriali», ha dichiarato la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna.

Nel pomeriggio, è previsto un incontro ristretto con il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, al quale prenderanno parte una rappresentanza selezionata di Regioni e delegazioni.

«Con l’Osservatorio Sviluppo Lazio vogliamo rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali nei processi decisionali. Portare a Bruxelles le esigenze raccolte dai Comuni è un passaggio fondamentale per costruire insieme un modello di sviluppo più equo, sostenibile e aderente alla realtà dei nostri territori», ha ribadito il presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi.

La missione proseguirà nella giornata di domani con la partecipazione alla plenaria del Comitato delle Regioni presso il Parlamento Europeo, a cui prenderà parte la delegazione ANCI Lazio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.