Lazio: la delega all’Urbanistica al centro della discussione. Così il centrodestra tenta la mediazione

È tempo di cambiamenti nel centrodestra laziale! La trattativa interna tra Forza Italia e Fratelli d’Italia sta prendendo una piega decisiva, e a pagare il prezzo di questo nuovo equilibrio potrebbe essere la Lega.

Secondo alcune fonti, il deputato di FdI Paolo Trancassini e il senatore di FI Claudio Fazzone sono al lavoro per finalizzare un accordo che potrebbe essere svelato lunedì 30 settembre dal presidente nazionale di FI, Antonio Tajani.

Al centro della discussione c’è il trasferimento della delega all’Urbanistica a Giuseppe Schiboni, attuale assessore all’Università e alla Formazione. Questo passaggio potrebbe essere la chiave per sbloccare l’impasse nel consiglio regionale e riportare calma tra le fila di Forza Italia.

I segnali di tensione erano nell’aria da giorni: Forza Italia ha lanciato ben 70 emendamenti al collegato di Bilancio, tutti concentrati sulla semplificazione urbanistica, un tema caro al leghista Ciacciarelli.

La cessione della delega all’Urbanistica sarebbe quindi un colpo da maestro per tranquillizzare Forza Italia, che ha visto il suo numero di consiglieri crescere da tre a sette, ma rimane con solo due assessori, mentre la Lega è passata da tre a un solo rappresentante, Laura Cartaginese.

E non finisce qui: per compensare la perdita dell’Urbanistica, la Lega riceverebbe la delega alla Protezione Civile, attualmente in mano al presidente Francesco Rocca. Inoltre, Forza Italia si approprierebbe della delega sul Cinema.

Ma attenzione, perché potrebbe esserci un cambio di guardia: la delega all’Urbanistica potrebbe finire nelle mani del coordinatore di FI a Latina, Alessandro Calvi, lasciando Forza Italia in una posizione di forza.

Tuttavia, non tutto è chiaro. Venerdì, Fazzone, segretario regionale di FI, ha frenato le aspettative: “Nessun accordo, stiamo ancora ragionando. Non chiediamo di togliere niente a nessuno; abbiamo sollevato solo un problema e ora aspettiamo una risposta dal partito di maggioranza. La trattativa è in corso e siamo fiduciosi; credo che i tempi siano maturi per una svolta.”

Ma ora si profila una tempesta con la Lega. Davide Bordoni, segretario regionale del Lazio, ha messo in chiaro la situazione: “Noi tuteliamo gli interessi della Lega e gli equilibri della maggioranza; fino ad ora non abbiamo ricevuto alcuna proposta. Attendiamo la convocazione di un tavolo ufficiale e poi faremo il punto. La mia intenzione non è ridimensionare la Lega, ma piuttosto rafforzarla.”

