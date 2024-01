Lazio-Lecce 1-0: Decide Felipe Anderson, Sarri sorride

La Lazio supera il Lecce per 1-0 all’Olimpico grazie alla rete di Felipe Anderson su assist di Luis Alberto al 58esimo. I biancocelesti salgono a quota 33 scavalcando il Bologna,sconfitto 2-1 dal Cagliari, e rimanendo due lunghezze sopra il Napoli, che supera la Salernitana 2-1. Il Lecce resta fermo a 21 punti, quattro in più dell’Hellas Verona, terz’ultimo e in zona retrocessione nonostante la vittoria per 2-1 sull’Empoli.

LA PARTITA TRA LAZIO-LECCE:

La Lazio conquista la quarta vittoria di fila in campionato (la quinta considerando anche il derby di Coppa Italia), rimane agganciata al treno Champions League e si presenta nel migliore dei modi alla Supercoppa, dove venerdì è attesa dalla corazzata Inter. Dopo un primo tempo a basso ritmo e con poche occasioni create, la squadra cresce nella ripresa e conquista con merito i tre punti contro un Lecce che ha venduto cara la pelle ed è rimasto in partita fino al 90′. Buone notizie per Sarri dai rientri di Luis Alberto, subito decisivo con l’assist a Felipe Anderson, e Immobile, che ha giocato i minuti finali per mettere un po’ di benzina nelle gambe. Nota stonata l’infortunio alla spalla di Patric. D’Aversa può consolarsi con la buona prova dei suoi, soprattutto nel primo tempo, e un atteggiamento sempre propositivo e mai rinunciatario: è questa la strada giusta per la salvezza.

Sarri perde Castellanos, ma recupera Immobile per la panchina: Felipe Anderson falso 9 con Isaksen e Zaccagni ai suoi fianchi. A centrocampo rientra dal 1′ Luis Alberto. D’Aversa rilancia dal 1′ Almqvist dopo diverse settimane: lo svedese completa il tridente con Oudin e Krstovic, preferito a Piccoli. Banda, Rafia e Touba sono in Coppa d’Africa. Le due squadre sono schierate a specchio, ma quella messa meglio in campo nel primo tempo è senza dubbio il Lecce, che si difende con ordine, pressa bene e non rinuncia mai a ripartire. Alla Lazio, invece, manca ritmo e paga l’assenza di un attaccante di peso che sappia dare la profondità. Non è quindi un caso che le migliori occasioni vengano create dai salentini, pericolosi con Krstovic al 12′ (destro parato da Provedel) e soprattutto nel finale con Kaba (diagonale respinto in corner da Provedel) e un colpo di testa di Pongracic. Per i capitolini la migliore occasione è per Isaksen, che al 13′ impegna Falcone con un esterno sinistro non forte. E’ l’unico guizzo dell’esterno danese, piuttosto impreciso e molto fumoso. La brutta notizia per Sarri arriva al 24′, quando Patric è costretto a chiedere il cambio per un problema alla spalla destra dopo un contrasto con Almqvist. La prima frazione si chiude con momenti di nervosismo: Zaccagni, ammonito qualche minuto prima per delle scaramucce con Gendrey (diffidato, salterà il Napoli), non nasconde un certo nervosismo e rischia grosso.

Sarri lascia negli spogliatoi lo spento Isaksen e inserisce Pedro. La Lazio alza i giri del motore, lo spagnolo e Zaccagni spaventano Falcone e al 58′ il muro salentino crolla: Luis Alberto vede Felipe Anderson in area, il brasiliano controlla e scarica sotto la traversa un destro imprendibile. Bello il gol, ma la difesa del Lecce si è fatta trovare un po’ impreparata sulla rimessa laterale. D’Aversa prova il tutto per tutto e getta nella mischia anche Strefezza e Piccoli, chiudendo un 4-2-4 ultra offensivo. I salentini costruiscono un paio di occasioni per pareggiare, ma prima Krstovic (colpo di testa a lato da due metri) e poi Kaba (sinistro incrociato male) sprecano malamente. Nel finale c’è spazio anche Immobile, al rientro dopo il problema muscolare patito a Empoli. Ora la testa alla Supercoppa: alla Lazio serve un’impresa, ma Luis Alberto e compagni sono in forma e possono fare male all’Inter.