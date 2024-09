Lazio-Milan: all’Olimpico finisce 2-2, dopo un primo tempo disastroso

La Lazio pareggia 2-2 contro il Milan nella terza giornata di Serie A, in una partita dai due volti per i biancocelesti. Dopo un primo tempo disastroso chiuso sotto di un gol e sommersi dai fischi del pubblico, la squadra di Baroni è rientrata in campo con un’altra marcia, trascinata da un eccezionale Nuno Tavares.

L’ex Arsenal ha dominato la fascia, fornendo due assist decisivi per Castellanos e Dia, che hanno ribaltato il risultato portando la Lazio in vantaggio per 2-1.

La gioia è stata però di breve durata, con Leao che ha siglato il gol del definitivo 2-2, esponendo ancora una volta le fragilità difensive della Lazio. Nonostante il carattere mostrato nella ripresa, la squadra ha evidenziato limiti qualitativi e una difesa troppo vulnerabile.

Le formazioni scese in campo nella partita di Sabato 31 Agosto:

Lazio (4-3-3):

Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares (90′ Hysaj); Guendouzi, Rovella; Tchaouna (46’ Isaksen), Dia (81’ Dele-Bashiru), Zaccagni; Castellanos (87′ Noslin).

Allenatore: Baroni.

Milan (4-2-3-1):

Maignan; Emerson Royal (70’ Hernandez), Tomori, Pavlovic, Terracciano; Reijnders (70’ Musah), Fofana; Chukwueze (70’ Leao), Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor (71’ Abraham).

Allenatore: Fonseca.

Marcatori:

62’ Castellanos (L), 66’ Dia (L); 8’ Pavlovic (M), 72’ Leao (M).

Ammoniti:

Rovella (Lazio), Zaccagni (Lazio), Patric (Lazio), Guendouzi (Lazio); Fofana (Milan), Terracciano (Milan).

Arbitro: Massa.

