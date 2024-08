Lazio-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Sabato 31 agosto, alle 20:45, lo Stadio Olimpico sarà il palcoscenico di un confronto infuocato tra Lazio e Milan, valido per la terza giornata di Serie A.

I biancocelesti cercano riscatto dopo la cocente sconfitta a Udine, mentre i rossoneri, ancora a secco di vittorie, sono pronti a dare battaglia.

Mister Baroni ha in mente una rivoluzione tattica per scuotere la sua Lazio. In difesa, il neoarrivato Tavares è pronto a debuttare dal primo minuto, prendendo il posto di Lazzari, con Marusic che si sposterà sulla destra.

Al centro, la coppia formata dall’ex rossonero Romagnoli e Patric difenderà Provedel, mentre Gigot, nonostante il suo recente arrivo per sostituire Casale, potrebbe partire dalla panchina.

In mezzo al campo, si attende il ritorno di Rovella, affiancato da Guendouzi, mentre sugli esterni vedremo Zaccagni a sinistra e, a sorpresa, il giovane Tchaouna sulla destra.

In attacco, Castellanos sarà il terminale offensivo, supportato da uno tra Dia e Castrovilli, con l’italiano in vantaggio. Pronti a subentrare dalla panchina i giovani Isaksen e Noslin, oltre a Dele-Bashiru, che potrebbe rivelarsi la carta vincente a gara in corso.

Il Milan, dal canto suo, arriva con qualche assenza pesante in attacco: Jovic e Morata sono out per infortunio, lasciando spazio a Okafor come punta, mentre Abraham spera in una chance dalla panchina. A centrocampo, l’assenza di Bennacer si farà sentire, ma Fofana è pronto a prendersi la scena.

Lazio-Milan, le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Castrovilli, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Rejinders, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. All.: Fonseca

Lazio-Milan, dove vedere la partita:

La partita fra Lazio e Milan sarà trasmessa in esclusiva da Dazn.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙