Superare la frammentazione dei dati tra i diversi territori per dotare la Regione e gli Enti locali di uno strumento condiviso di programmazione e coordinamento operativo. È l’obiettivo di «Archimede», il progetto dell’Anagrafica Unica Regionale della Polizia Locale del Lazio presentato questa mattina nella Sala Tevere della Regione.

Promossa dall’Accademia Regionale di Polizia Locale e dall’Assessorato al Personale, Polizia Locale, Enti Locali e Sicurezza Urbana, la piattaforma raccoglierà in un unico sistema i dati quantitativi relativi a personale, Comandi, mezzi, dotazioni e tecnologie in uso ai Corpi municipali.

«L’anagrafica unica, grazie alla quale avremo finalmente un quadro completo ed esaustivo, è un ulteriore tassello di questa strategia e ci consentirà di superare la frammentazione e creare una base conoscitiva comune», sottolinea l’assessore Luisa Regimenti, ricordando gli oltre 6 milioni di euro investiti negli ultimi anni per rinnovare le dotazioni e sostenere i Comandi.

Accesso digitale per i Comandi, dati pubblici sul web e formazione per oltre 400 operatori

Sul piano tecnico, ogni Comune potrà aggiornare direttamente le informazioni di propria competenza attraverso sistemi di autenticazione digitale con livelli di accesso differenziati in linea con le norme sulla protezione dei dati, mentre il sito dell’Accademia diffonderà infografiche e statistiche macroaggregate sull’andamento del comparto. Incrociare questi indicatori servirà a orientare le risorse, favorire la cooperazione intercomunale e rafforzare gli interventi in occasione di eventi ed emergenze.

Parallelamente prosegue l’attività formativa: «L’avvio dei corsi ci offre già un primo riscontro concreto: oltre 400 partecipanti e più di 40 Comuni del Lazio iscritti», evidenzia il presidente dell’Accademia Andrea Bartolotta, indicando nell’ente un punto di raccordo stabile tra Regione, amministrazioni locali e Comandi.

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