Sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio le graduatorie del Programma straordinario regionale di investimenti pubblici per il triennio 2026-2028, che eroga oltre 39 milioni di euro a fondo perduto ai Comuni per 93 interventi nei comparti delle infrastrutture pubbliche e sociali e della viabilità e mobilità.

In particolare, oltre 16 milioni finanziano 39 interventi sulle infrastrutture pubbliche e sociali — 10,3 milioni per i Comuni fino a 5mila abitanti e 5,7 milioni per quelli più grandi — rivolti a edifici pubblici, scuole, impianti sportivi e spazi di aggregazione sociale, mentre circa 23 milioni riguardano 54 interventi su viabilità e mobilità, con attenzione alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza delle strade comunali (12,8 milioni ai Comuni fino a 5mila abitanti e oltre 10,1 milioni a quelli di dimensioni superiori).

Lo scorrimento dopo l’aumento dei fondi e la quota destinata ai piccoli Comuni

Ai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) sono destinati in totale quasi 23,2 milioni di euro, pari a circa il 60% delle risorse complessive, per 53 interventi, contro i circa 15,9 milioni e 40 interventi assegnati ai Comuni maggiori. La dotazione iniziale, superiore ai 27,1 milioni di euro, è stata aumentata dalla Giunta di ulteriori 11,9 milioni per consentire lo scorrimento delle graduatorie e aumentare il numero dei progetti finanziabili.

In una dichiarazione congiunta, l’assessore al Bilancio e alla Programmazione economica Giancarlo Righini e l’assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità Manuela Rinaldi sottolineano come l’aumento di 11,9 milioni rafforzi il sostegno agli enti locali e l’attenzione verso i piccoli Comuni, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, contrastare lo spopolamento e promuovere uno sviluppo equilibrato della regione.

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