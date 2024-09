Lazio: Rocca nomina Simone Foglio commissario straordinario ente studio Disco

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato il decreto che nomina Simone Foglio commissario straordinario dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza (DISCO).

La nomina, con decorrenza immediata, resterà in vigore fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ente, data in cui Foglio ne assumerà la presidenza, così come da decreto firmato dal Presidente della Regione Lazio il 27 agosto scorso.

Il presidente Rocca ringrazia il commissario uscente Giorgio Ciardi, per l’impegno profuso nell’ultimo anno, e augura buon lavoro a Simone Foglio

