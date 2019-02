Lazio-Roma, il derby infiamma la corsa Champions

Il piatto forte della 26ª giornata di Serie A 2018-2019 è il derby capitolino tra Lazio e Roma in programma sabato 2 marzo alle 20:30 allo Stadio Olimpico.

Per le due tifoserie, divise da una sentitissima rivalità, si tratta dei 90 minuti più attesi della stagione.

Come se non bastasse, quest’anno a caricare la sfida contribuisce anche il duello per la qualificazione alla Champions League della prossima stagione, con le due formazioni romane a darsi battaglia per il quarto posto con Milan e Atalanta.

Le ultime settimane delle due squadre

Ripercorriamo le ultime settimane di Lazio e Roma per comprendere come le due squadre si avvicinano all’attesissimo appuntamento.

Prevedere come vada a finire un derby è sempre complicato, nel caso delle sfide tra Lazio e Roma, lo è forse ancor di più. Quella tra Lazio e Roma è una partita in cui entrano in gioco tante variabili che poco hanno a che fare col momento vissuto in campionato dalle due squadre.

Non di rado è accaduto che, al momento del derby, la formazione messa peggio in classifica trovasse, proprio nella partita contro i rivali, le motivazioni giuste per portare a casa la vittoria.

Le quotazioni Lazio Roma

Tenuto conto di ciò, qualora decideste di effettuare le vostre scommesse online su eurobet su Lazio-Roma, dovete sapere che i bookmakers vedono leggermente favorita la formazione giallorossa.

Il 2 della Roma viene pagato a 2,55, mentre l’1 della Lazio è offerto a 2,65. La X viene invece bancata a 3,65.

Come potete notare, a causa dell’imprevedibilità del match, le quote sono in grande equilibrio: per una partita del genere, oltre ai pronostici può contare molto l’intuizione da parte di chi scommette.

Lazio: emergenza infortuni

L’ultimo periodo per la squadra allenata da Simone Inzaghi non è stato certo dei migliori: in corsa per il quarto posto in Serie A, appena eliminata dai sedicesimi di finale di Europa League e in semifinale di Coppa Italia, la rosa biancoceleste ha subìto una lunga serie d’infortuni ravvicinati che l’hanno privata dei suoi uomini migliori in gare molto delicate.

Ad esempio, la gara d’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Siviglia è stata giocata senza Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, mentre nel corso del match si sono infortunati anche Parolo, Luis Alberto e Bastos.

A pochi giorni dal k.o. contro gli spagnoli, i biancocelesti hanno giocato e perso a Marassi contro il Genoa con una formazione infarcita di seconde linee e giocatori schierati fuori ruolo.

In un primo momento la sorte sembrava girare a favore della Lazio, passata in vantaggio col redivivo Badelj ma le cose per gli uomini di Inzaghi si sono messe male con l’ennesimo infortunio, occorso a Radu. Uscito dal campo il romeno, la Lazio ha perso solidità in difesa subendo il pareggio e venendo addirittura superata a pochi istanti dal fischio finale.

Un risultato che ancora non taglia fuori le aquile dalla corsa al quarto posto, ma che a fine stagione potrebbe pesare. Le speranze Champions per Inzaghi e i suoi passano soprattutto dal recupero degli infortunati.

Proprio ieri, poi, nella gara di ritorno di Europa League i biancocelesti sono usciti dalla competizione perdendo per 2-0 in Spagna.

Roma: finalmente sembra tornato il sereno

La travagliata stagione della Roma fatta di pochi alti e molti bassi come il 7-1 inflitto dalla Fiorentina in Coppa Italia sembra finalmente incanalarsi sui binari giusti.

Gli uomini di Di Francesco, partiti con l’etichetta di squadra che poteva dar fastidio alla Juve nella corsa per il titolo, hanno presto visto ridimensionati i propri obiettivi, a causa di prestazioni discontinue, verso un obiettivo più alla portata come il quarto posto che a fine stagione significherebbe la certezza di giocare in Champions League anche l’anno prossimo.

Nonostante un rendimento tutt’altro che irresistibile i giallorossi, anche grazie all’esplosione dell’enfant prodige Nicolò Zaniolo, sono in piena corsa per l’obiettivo, oltre ad avere in ballo la possibile qualificazione ai quarti di finale di Champions nella sfida di ritorno contro il Porto, dopo il 2-1 dell’andata.

Al momento i giallorossi sembrano favoriti sia per il derby, sia in ottica quarto posto.