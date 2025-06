Lazio, scossa politica alla Pisana: salta l’alleanza tra Noi Moderati e Forza Italia

È un terremoto politico quello che scuote la Regione Lazio: Noi Moderati sbatte la porta in faccia a Forza Italia e chiude l’esperienza dell’integruppo alla Pisana.

Fine delle ambiguità, ora si gioca a carte scoperte. L’annuncio è arrivato con voce ferma e toni netti da Marco Di Stefano, appena nominato segretario regionale del partito fondato da Maurizio Lupi.

“All’interno della coalizione – ha attaccato Di Stefano – siamo stati invisibili. Mai una nomina, mai una proposta condivisa, mai una vera discussione. Questo non è lavorare insieme, è stare a guardare. E noi a guardare non ci stiamo più”.

Ma il vero nodo, quello che ha fatto saltare il banco, è la sanità pubblica, che per Noi Moderati è diventata il simbolo di un fallimento troppo grave per essere ignorato.

“Quella che viviamo nel Lazio – ha dichiarato Di Stefano – è una tragedia silenziosa. Troppi cittadini, troppi anziani, troppe famiglie ci raccontano che curarsi è diventato un lusso. E questo, in una regione come la nostra, è semplicemente vergognoso”.

E dietro le parole, ci sono i fatti. Il partito ha raccolto per mesi storie, testimonianze, numeri. Ne è nato un libro bianco di 200 pagine, un dossier che mette nero su bianco i problemi del sistema sanitario regionale e propone soluzioni concrete. “Un contributo vero – spiega il segretario – che consegniamo alla maggioranza e al presidente Rocca. Ma senza illusioni: finora, del cambiamento promesso, non abbiamo visto traccia”.

Le accuse sono pesanti: personaggi del passato riciclati, una sanità privata che ha ormai superato il pubblico per numero di ricoveri, e una spesa pro capite tra le più alte d’Italia per le strutture convenzionate. “Altro che svolta – tuona Di Stefano – qui si continua a favorire il privato, e chi non può pagare resta indietro”.

Il colpo politico più eclatante? Il consigliere regionale Nazzareno Neri, unico eletto di Noi Moderati, è ora formalmente libero da ogni vincolo nei confronti di Forza Italia e della maggioranza. Un passaggio che potrebbe cambiare gli equilibri dentro e fuori l’aula.

Ma Di Stefano chiarisce: “Non è una guerra personale. È una battaglia per la dignità dei cittadini. Presenteremo le nostre leggi, istituiremo un osservatorio indipendente sulla qualità dei servizi sanitari, e chiederemo una nuova regolazione del rapporto con il privato. Non faremo sconti a nessuno”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.