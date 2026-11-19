I numeri del Libro Verde della Cisl Lazio, elaborati sui dati Inail dei primi otto mesi del 2026, suonano come un campanello d’allarme rosso: rispetto allo stesso periodo del 2025 le denunce di infortunio aumentano dell’8,1%, mentre gli incidenti mortali schizzano del 17%. Più del 70% degli episodi avviene nella provincia di Roma, ma segnali preoccupanti arrivano anche da Viterbo e Latina.

A discuterne oggi in Consiglio regionale sono stati il segretario generale della Cisl Lazio Enrico Coppotelli e il capogruppo di Verdi e Sinistra – Europa Verde – Possibile Claudio Marotta. «Non possiamo limitarci a commentare l’aumento degli infortuni, dobbiamo intervenire per fermarlo», ha scandito Coppotelli, ricordando che dietro ogni statistica ci sono vite spezzate e chiedendo di trattare la prevenzione non come un fastidio burocratico ma come una priorità vincolante.

App anti-ritorsioni «SicurezzaLazio», premi solo alle imprese virtuose e stop ai tamponi sul caldo nelle scuole

Nel dettaglio, la Cisl Lazio chiede di dare più poteri e risorse a Rls e Rlst, aggiornare la formazione sui rischi reali — compresi stress, crisi climatica, digitale e intelligenza artificiale — e varare un Patto regionale di Responsabilità con Regione, ispettori, imprese, sindacati ed enti bilaterali.

Tra le misure proposte anche un Osservatorio regionale sugli infortuni e sui mancati incidenti con verifiche ogni tre mesi, l’ingresso dei rappresentanti dei lavoratori negli organi di gestione di grandi aziende, partecipate ed enti regionali, e criteri premiali per chi chiede fondi pubblici solo se garantisce formazione extra (anche linguistica) e collaborazione.

Spicca poi l’app «SicurezzaLazio», multilingue e anonima per denunciare rischi e quasi incidenti con foto, audio e moduli guidati al riparo da ritorsioni, insieme alla richiesta di un piano organico e strutturale contro il caldo nelle scuole al posto delle solite toppate d’emergenza.

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