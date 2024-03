Lazio-Udinese, Immobile si gioca il posto con Castellanos: fuori Guendouzi, Marusic e Pellegrini

Dopo il ko in Champions contro il Bayern Monaco, la Lazio si rituffa in campionato e Lunedì 11 Marzo 2024 alle ore 20:45 dovrà vedersela all’Olimpico contro l’Udinese. Biancocelesti, chiamati a recuperare terreno sul quarto posto.

Lazio-Udinese, le ultime dalle panchine:

Maurizio Sarri fra infortunati e squalificati non avrà diversi giocatori e anche lui per squalifica non sarà in panchina. Infatti nella sconfitta col Milan, l’arbitro Di Bello ha mostrato il rosso a Guendouzi (due giornate di squalifica), Marusic e Pellegrini. Uomini contati dunque in difesa e a centrocampo. Nel pacchetto arretrato davanti a Provedel giocheranno Gila e Romagnoli centrali e Hysaj e Lazzari sulle corsie esterne. In mediana spazio a Cataldi, Vecino e Luis Alberto. Kamada unico cambio disponibile. In attacco spazio ad Isaksen che può partire dal 1’ al posto di Zaccagni. In questo caso Felipe Anderson a sinistra. Castellanos tallona Immobile, ma il capitano è leggermente avanti nel ballottaggio.

Cioffi si gioca la panchina all’Olimpico. In attacco si affida al tandem Lucca e Thauvin. Mancheranno per squalifica Ebosele e Walace. In dubbio Pereyra.

Lazio-Udinese, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Martusciello (vice)

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Zarraga, Payero, Kamara; Lucca, Thauvin. All.: Cioffi

Lazio-Udinese, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Udinese sarà trasmessa da Dazn.

