LcR, città capitale degli incidenti su strada, Gualtieri e Patanè intervengano

Il consigliere capitolino della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio Antonio De Santis e la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio Roma IX Carla Canale, in una nota dichiarano: “Tanti, troppi automobilisti continuano a morire sulle nostre strade. Il bilancio è decisamente drammatico.

Nella strade di Roma e provincia, nei primi sette mesi dell’anno, 81 persone sono decedute a causa di sinistri: 20 nel mese di giugno e oltre 90 a luglio”.

“I 30 black point su 175 individuati già nella scorsa consiliatura Raggi – aggiungono – non sono assolutamente sufficienti e in alcuni Municipi, come, ad esempio, il IX, sono stati votati atti sulla sicurezza stradale totalmente fermi al palo”.

“Attualmente, a Roma si muore più che nel resto dell’Europa Dinanzi a un tale scenario, il Campidoglio può e deve fare qualcosa per invertire questo drammatico trend.

A Gualtieri e Patanè chiediamo di accelerare gli interventi di messa in sicurezza e che vengano completate le aree 30 – i cui cantieri sono inspiegabilmente fermi, come quello dell’isola ambientale di Fonte Meravigliosa -,

in quanto i lavori incompleti rendono piú pericolosa la viabilità mettondo a repentaglio la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti.

Chiediamo altresí che si estendano gli attraversamenti pedonali rialzati, anche vicino le scuole dove non e’ possibile creare la strada scolastica.

Infine, si valuti seriamente il posizionamento di autovelox fissi sulle strade di grande viabilità, come ad esempio su Via di Vigna Murata e Via di Acqua Acetosa Ostiense e via della Grande Muraglia. Bisogna agire, e in fretta, prima che questa drammatica situazione vada ad alimentare un bollettino già catastrofico di suo”.

