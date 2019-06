Ecco le attività della biblioteca Quarticciolo per il mese di giugno.

Il 21 giugno a partire dalle ore 18,30, in occasione della Festa della Musica 2019, l’Acoustic Opera Duo eseguirà brani di J.Lennon, Pink Floyd, Battisti, Oasis.

il 27 giugno alle ore 18,00, per il Festival delle Letterature la Biblioteca ospiterà lo spettacolo Mamme Narranti – Favole e racconti in biblioteca e in metropolitana, a cura di Andrea Satta e Angelo Pelini dei Tetes de Bois , con scrittori, artisti e le incursioni circensi dei Circo MaXimo.

Lo spettacolo è destinato ai bambini e soprattutto ai genitori.

Proseguono anche in giugno gli appuntamenti del giovedì alle 17,30 con i più piccoli:

il 13 giugno Chiara, Valerio e Valentina organizzeranno un divertentissimo laboratorio creativo,

il 20 i bambini potranno invece seguire un laboratorio sulla musica.

È necessario prenotarsi allo 0645460701 o via mail: quarticciolo@bibliotechediroma.it