Ecco le attività di novembre della Biblioteca Gianni Rodari in via Francesco Tovaglieri 237 a Tor Tre Teste.

9 novembre 2023 ore 17:00

Presentazione del libro bilingue Gontran lo spazzino-Gontran le balayeur, edito da Cultura e dintorni editore.

Letture dell’autrice Juliette Seina Deweze . Illustrazioni di Valentina Baldazzi e performance dal vivo del pittore marionetta Vladimr Liad, il pittore più piccolo del mondo!

Adatto a piccoli e grandi.

A fine incontro l’autrice sarà disponibile per il firmacopie.

21 novembre 2023 ore 17:00

Presentazione libro e laboratorio sull’albo illustrato Cerino, il drago che voleva diventare farfalla. Un coloratissimo albo dedicato all’accettazione di sé e all’amore per se stessi, un’allegra storia in rima che vede protagonista Cerino, un grosso drago che non si piace e vorrebbe invece essere una farfalla. Una riflessione sui modelli ideali e di perfezione e sul fatto che l’erba del vicino non è sempre più verde. Sarà presente l’illustratrice Diana del Grande . A fine evento sarà possibile il firmacopie dall’autrice.

Dai 4 anni agli 8 anni

8 – 30 novembre 2023

Una biblioteca di giochi

Biblioteche di Roma aderisce all’iniziativa International Games Month @your Library 2023 promossa da AIB.

Tutti i mercoledì di novembre dalle ore 15.30, la biblioteca Gianni Rodari propone per l’occasione dei pomeriggi all’insegna del gioco per favorire l’inclusione e stimolare dei momenti di socializzazione tra bambini, ragazzi e adulti.

Il gioco da tavolo come di ruolo sono, è da sempre, uno strumento privilegiato per allenare, sviluppare e valutare le competenze cognitive, relazionali ed etiche e consente di lavorare in maniera naturale anche con ragazzi con diverse competenze.

Nei pomeriggi ludici diverse saranno le proposte di gioco, da quello da tavolo a quello di ruolo (Ten Candles).

Per info e prenotazioni: giannirodari@bibliotechediroma.it

Sito internazionale: https://games.ala.org/international-games-month