Le bande dei “latinos” nelle Metro della Capitale: prosegue la lunga estate dei borseggiatori

Roma, estate afosa, turisti ovunque. Scattano selfie, stringono mappe, affollano vagoni. E nel cuore della capitale, tra fermate affollate e vicoli turistici, si muove anche chi di quel caos fa una professione: i borseggiatori. Ma questa volta, i Carabinieri li aspettavano al varco.

Una vera e propria raffica di arresti quella messa a segno in poche ore dai militari dell’Arma in diverse zone sensibili della città. A finire in manette, otto borseggiatori, tutti colti in flagranza di reato mentre prendevano di mira ignari turisti stranieri.

Alla fermata Barberini, due cittadini latini, un uomo e una donna di 37 anni, sono stati bloccati pochi istanti dopo aver sfilato con destrezza il portafoglio dalla borsa di una turista, sfruttando la calca del vagone metro. Erano domiciliati in via Eudo Giulioli, ma i Carabinieri della Stazione di Roma Via Veneto li hanno seguiti con attenzione e li hanno fermati prima che potessero dileguarsi.

Poco dopo, in via dei Condotti, tre cittadini romeni — di 50, 45 e 36 anni — sono stati notati mentre si muovevano tra i turisti con movenze da professionisti. Hanno accerchiato un turista cinese, lo hanno avvicinato da dietro e, in un attimo, il suo portafoglio era sparito. Ma i Carabinieri della Stazione di Roma Macao li tenevano d’occhio: fermati, perquisiti, portafoglio ritrovato e restituito al legittimo proprietario.

Anche nella metro linea A, alla fermata Cipro, i Carabinieri della Stazione Roma Trionfale hanno colto sul fatto una donna rom di 36 anni mentre sfilava il portafoglio a un turista tedesco. Pochi minuti dopo, ancora un colpo sventato: alla fermata Termini, linea A, i Carabinieri di Roma Via Veneto hanno fermato un cittadino albanese di 38 anni dopo che aveva alleggerito la borsa di una turista belga. Stessa tecnica: confusione, spintoni, mani esperte.

Infine, sempre a Termini, ma stavolta sulla linea B, una ragazza rom di appena 20 anni è stata arrestata dai Carabinieri di Viale Eritrea. Anche lei colta in flagranza mentre sottraeva il portafoglio a un turista coreano.

Tutti gli arrestati sono stati condotti in caserma e, dopo le formalità, portati davanti al giudice per la convalida degli arresti. In ogni caso, la refurtiva è stata recuperata e restituita alle vittime.

