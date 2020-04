Le Biblioteche di Roma  con le bambine e i bambini

Video-racconti, circoli di lettura, approfondimenti. Si amplia l’offerta per i più piccoli delle Biblioteche di Roma, disponibile sul portale Bibliotu, sulle pagine social e sul canale YouTube di Mediateca Roma, nell’ambito del programma di attività digital per bambini e ragazzi #laculturaincasaKIDS, promosso da Roma Capitale.

Ha preso il via Biblio7te, nuova rubrica di video-letture dedicata a bambini e genitori. Molti bibliotecari, insieme ad amici lettori, alle 17 di ogni martedì e venerdì racconteranno storie diverse per passare del tempo insieme e vivere ogni volta una nuova avventura. Tra i racconti già disponibili Il Ruggito del Tigrotto di Philippa Leathers (Lapis), letto da Roberta Bilardo della Biblioteca Cornelia, e Oh, no, George di Chris Haughton (Lapis), letto da Maresa Adrover della Biblioteca Valle Aurelia.

Per tutti gli amanti della letteratura per l’infanzia da non perdere questa settimana è l’approfondimento dedicato a Gianni Rodari in occasione dei 50 anni dall’assegnazione all’autore del prestigioso Premio Andersen con interventi di Pino Boero e Paolo Fallai e contributi video realizzati da esperti, storici e scrittori come Ilaria Capanna, Matteo Frasca, Susanna Mattiangeli e Vanessa Roghi.

Ispirate a Rodari sono anche le “Favole al telefonino con le Mamme Narranti”, progetto di Andrea Satta, pediatra e cantante dei Têtes de Bois. Tra gli appuntamenti che saranno proposti mercoledì 8 aprile dal servizio Intercultura (https://www.facebook.com/pg/romamultietnica.it) si segnalano la storia di Ghada e del piccolo Amir che sconfigge il coronavirus e “La principessa sul pisello” raccontata da Andrea Calabretta del Teatro Verde. Tutte le mamme e i papà possono partecipare al progetto realizzando con il loro telefonino un breve video della fiaba con cui si addormentavano da piccoli escrivendo a https://www.facebook.com/andreasattapaginaufficiale o https://www.facebook.com/mammenarranti.

Sempre per i bambini è l’appuntamento di giovedì 9 aprile, alle ore 18.00, con la presentazione in diretta di Valerio e la scomparsa del professor Boatigre, il libro, edito da Gallucci, con il quale Luca Poldemengo esordisce nella narrativa per ragazzi.

Ancora giovedì alle ore 17.00 trasloca in videoconferenza il circolo di lettura per ragazze e ragazzi dai 10 ai 12 anni condotto da Carla Ghisalberti che accompagnerà i giovanissimi partecipanti nel mondo della letteratura di qualità. Il progetto è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Municipio 7 e realizzato dalla Cooperativa Sociale Albatros 1985 e dalle bibliotecarie della Casa dei Bimbi.

Infine sabato tornano sulla pagina Facebook delle Biblioteche di Roma gli appuntamenti di divulgazione scientifica.

#laculturaincasaKIDS #laculturaincasa #biblio7te