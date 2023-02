Le Case dell’acqua nel Municipio V le avremmo potuto avere già nel 2017…

Siamo stati stamattina, 23 febbraio 2023 all’inaugurazione e messa in funzione della Casa dell’Acqua in via Ratto delle Sabine nel Municipio IV con la partecipazione di molte scolaresche del Quartiere di Casal Monastero.

E non abbiamo non potuto non indignarmi considerando che Case dell’acqua nel Municipio V le avremmo potuto avere già nel 2017… ma amministratori miopi lo hanno impedito.

Come qui di seguito documentiamo.