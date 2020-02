Le celebrazioni ufficiali per il 150° di Roma Capitale d’Italia

Lunedì 3 febbraio 2020 il Campidoglio dà il via alle celebrazioni ufficiali per i 150 anni dall’istituzione di Roma come Capitale d’Italia. Il programma di eventi dura un anno e si chiude il 3 febbraio 2021, al compimento dell’anniversario.

Le celebrazioni si aprono, alla presenza del Presidente della Repubblica, con il concerto organizzato da Roma Capitale e dal Teatro dell’Opera in collaborazione con il Ministero della Difesa.

Al concerto intervengono Andrea Bocelli, Ezio Bosso, Paolo Mieli, Gigi Proietti, Paola Turci e i talenti di ‘Fabbrica’ Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma. Le musiche sono eseguite dalla Banda Interforze e dall’Orchestra del Teatro dell’Opera.