Le cipolle e i righi musicali

Tutte le persone che dialogano con me, prima o poi, mi parlano del terribile problema delle diverse capacita’ analitiche e quindi della diversa cultura, che contraddistinguono sempre di piu’ gli uomini.

Premesso che questo problema riguarda particolarmente gli Italiani, mi sembra che la forbice, tra chi capisce e chi banalizza, cieco e sordo, sia sempre piu’ larga. Non abbiamo saputo ingranare la marcia e andare avanti e siamo infelici, taluni con piu’ coscienza e sofferenza.

Un modello, che secondo me chiarisce il problema, potrebbe aiutare a fare un passo avanti.

Siamo come coloro che mangiano, per pigrizia e ignoranza, solo lo strato superficiale delle cipolle o che leggono solo un rigo degli spartiti musicali, abche i piu’ semplici.

Nel primo caso ci nutriamo solo di cio’ che e’ a contatto col terreno, rischiando di nutrirci della parte piu’ sporca, senza avvalerci del sapore e della capacita’ nutrizionale della parte piu’ interna e tenera.

Nel secondo caso, sempre per pigrizia o ignoranza, leggiamo solo un rigo e alcune note, le piu’ monotone, e cantiamo una canzone che non e’ musicale, melodiosa, armonica, ma un guaito, un raglio, tanto per rendere l’idea (l’uomo non e’ un animale).

E chi si sforza a leggere note su piu’ righi, da due fino a cinque, coglie la bellezza e l’arte della composizione, intende la complessita’ del lavoro del compositore e sa apprezzare chi interprera quella musica in modo profondo e irripetibile.

Come diceva Yates, siamo un popolo di ciechi amministrato da sordi (o viceversa), cioe’ mangiamo lo strato esterno piu’ terra terra della cipolla e leggiamo solo le note di un rigo, le uniche che la pubblicita’ o violenza politica ci propinano e ci indirizzano, a noi monostrati, di ripetere a cantilena.

Allora, cosi’, il risultato e’ molto variegato.

La fetta piu’ grande, il 40% degli italiani, e’ analfabeta funzionale, cioe’ legge poco, solo su un rigo, e non capisce quanto legge.

Della quota rimanente, taluno taglia la cipolla, con qualche ovvia lacrima, o prova a leggere le note su tre righi, ma naturalmente arriva solo ad una prima sensazione, segnata da peplessita’ e dubbi.

Gli ultimi, pochi e sempre di meno- che hanno trovato il modo di arrivare ad assaporare tutta la cipolla senza versare lacrime, o sono stati sempre piu’ curiosi di cogliere tutto il motivo musicale, leggendo l’intero spartito, ricanticchiandolo e facendosi capire dagli altri musicisti, toccando le vette delle sinfonie e scoprendo la complessita’ del mondo- sanno cos’e’ il vero sapore e la vera conoscenza dell’arte, della poesia, della sinfonia, della politica pulita e trasparente, della societa’ armoniosa e generativa, del bene comune. Ma parlano e non sono capiti, agiscono bene e sono isolati, cercano di proporre soluzioni sempre piu’ adeguate e sono derisi.

Perche’ la maggioranza mangia cipolla e terra, strilla come un animale e non canta, non immagina neppure la liberta’ di suoni che proxura la cultura.

I piu’ fortunati non godono di questa situazione, anzi ne soffrono, perché sanno che la cipolla intera deve nutrire tutti, che la sinfonia piu’ meravigliosa deve entrare in ogni orecchio.

Ciascun uomo e’ chiamato alla dignita’, che e’ un sommo bene solo se tutti ne sono consapevoli.

Se vi siete annoiati leggendomi, allora stiamo su righi diversi.

