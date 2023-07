Le cose belle di Tor Tre Teste

Si risponde così all’esigenza di tanti cittadini di aver un luogo di aggregazione all’interno del territorio.

Un’altra importante novità riguarda la riqualificazione del multipiano, da anni abbandonato, tema più volte segnalato in passato, che troverà risoluzione nelle opere previste dal municipio per il prossimo Giubileo.

Altro aspetto positivo è la riqualificazione delle case ERP di via dei Berio.

Per i più piccoli la bella notizia riguarda il rifacimento delle facciate dell’ I.C. Olcese per il quale si ringrazia l’ opera prestata dall’Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche del V Municipio.

Questi sono solo alcuni ma tanti altri interventi sono previsti per la riqualificazione di Tor Tre Teste.

Siamo ben consapevoli della presenza di criticità, dovute a tempistiche contrattuali, e all’emergenza rifiuti che ogni anno si ripresenta, tuttavia anche queste saranno risolte come già fatto in passato.

Non dobbiamo limitarci a mettere in luce solo gli aspetti negativi perché in questo modo non facciamo altro che svalutare e deturpare il nostro territorio.

Il nostro quartiere è come un bambino che necessita di cure e amore e non di continue offese e insulti. Affinché un bambino cresca sano si deve rafforzarne e non distruggerne l’autostima.

Il Comitato ama il suo quartiere e nasce proprio dall’esigenza di crescerlo e prendersene cura come crediamo vogliamo fare tutti i suoi volenterosi abitanti.

Ricordiamoci di curare prima di distruggere.

Grazie a tutti e avanti tutta”.