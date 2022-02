Le fontane di piazzale Loriedo, una morta, l’altra agonizzante

“La Commissione ambiente di Roma Capitale fa il punto sulla situazione dell’area verde di Piazzale Loriedo. Come la tela di Penelope, la storia di piazzale Loriedo trova sempre un ostacolo sul suo percorso che impedisce che l’area verde sia restituita in tempi brevi alla comunità. Questa volta l’impedimento è l’attesa di un’ultima sentenza del TAR che sarà pronunciata probabilmente nel mese di marzo del 2022. Speravamo tutti che la sentenza della Cassazione avesse messo la parola “fine” su questa vicenda ma le brutte sorprese sono sempre dietro l’angolo”. Così, Antonio Barcella su Collianiene.org e Abitarearoma.it del 14 febbraio. La Commissione ambiente fa il punto, e “mentre ‘o miedeco sturea, ‘o malato se ne more”, come recita un proverbio napoletano, mentre il medico studia il malato se ne muore.

La vasca grande è morta, secca, muta, quella piccola, alimentata per miracolo da un filino d’acqua, grazie ad un tubo di gomma attaccato ad una fonanella, è agonizzante, e se viene a mancare quella poca acqua che contiene, sporchissima tra l’altro, a morire saranno anche le belle carpe giapponesi. In questo periodo la vasca è anche piena di coriandoli. Una festa per i bimbi che ve li gettano, ma non credo per i pesci.

Perché non si interviene immediatamente per rimetterle in funzione, le fontane? Non possono neppure mormorare, le sventurate, figuriamoci se possono cantare, ma se ne avessero la possibilità sicuramente intonerebbero l’aria del Rigoletto “questa o quella per me pari sono”. Nessuna amministrazione comunale è mai riuscita a far funzionare regolarmente le due fontane. Funzionavano solo per poco tempo, quando sindaco era Gianni Alemanno. Stessa cosa nel periodo in cui era sindaco Marino, stessa cosa con la sindaca Raggi, e stessa cosa, ahimè, adesso, col sindaco Gualtieri.

Dopo il sequestro del locale “Dolce e Salato”, il piccolo giardino è stato abbandonato, come se avessero sequestrato anche il IV Municipio.

https://www.youtube.com/watch? v=-x4siUmAOWQ