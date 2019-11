Le iniziative di Bibliopoint Perlasca

Ecco le prossime iniziative proposte dal Bibliopoint Perlasca di via Barelli 7 a Pietralata.

Libriamoci

11-16 Novembre

È tempo di dar voce alle storie: da lunedì 11 a sabato 16 novembre torna Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, l’iniziativa promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e dalla Direzione Generale per lo Studente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

E ovviamente il bibliopoint Perlasca aderisce all’iniziativa, proponendo alle classi di tutto l’Istituto tantissime letture!

MusicLabPoint

Mercoledì 13, ore 18:00

L’esperienza del MusicLabPoint permetterà a tutti di esprimere il proprio potenziale musicale a partire dalla percezione e dall’ascolto senza essere necessariamente in possesso del codice o di un’esperienza musicale pregressa.

Permetterà di far convivere le esperienze di chi già suona e magari sa leggere uno spartito, con chi invece non ha esperienza di uno strumento, ma che sa ascoltare per intervenire, grazie alla direzione di una guida preparata, con semplici strumenti a percussione messi a disposizione.

Durante questa esperienza, per chi lo desiderasse, sarà anche possibile iniziare lo studio di uno strumento attraverso un percorso di apprendimento con insegnanti preparati e di lunga esperienza.

BIBLIOPOINT PERLASCA

IL MERCOLEDI’ (con cadenza quindicinale) DALLE 18,00 ALLE 20,00

info@spmvillagordiani.it

bibliopointpietralata@gmail.com

333/4378547.