Le leggi della quantità e della qualità

Inizio da due aneddoti.

Conoscevo e mi consideravo amico del mio grande omonimo e persona perbene, Gigi Proietti, quello di via Giulia, del Tufello, dell’Alberone e del liceo Augusto.

Avevamo giocato a calcio balilla insieme, volevamo fare il Club dei Proietti, mi piacque tanto la sua grande dignità e il suo rigore morale ai tempi del “sacco del Brancaccio”, quando diceva al mio Roberto quattordicenne: “Ammazza che Proiettone!” Aggiungendo “Però pure le mie Proiettone so’ du’ sventole!”.

Quando ci incontravamo, talvolta per caso, parlavamo come se ci fossimo lasciati da poche ore e in dieci minuti riuscivamo a parlare anche di Marquez, della vita, di Shakespeare e dei figli. Non lo vedevo come uno famoso, osannato da tutti, e non ho mai sottolineato questa nostra relativa “frequentazione” sui social, perché la ritenevo una sciocchezza. Lui era un amico, perché valeva, mi diceva qualcosa, era per bene, nel silenzio della vita, mi faceva, e mi faceva piacere, sentirlo parlare. E mi piace alimentarne la memoria. Era ed è un Grande nel nostro cuore.

Un altro esempio. Il 26 maggio scorso, anniversario del nostro matrimonio, avevamo fissato da 15 giorni un appuntamento alla Cattedrale di Bologna, S. Petronio, con don Matteo Zuppi, per farci benedire e partecipare poi alla Messa della Madonna di S. Luca. Don Matteo, ex vice parroco a S. Maria a Trastevere e ex-parroco a SS. Giuda e Taddeo alla periferia sud est di Roma, è ora l’Arcivescovo Cardinale di Bologna, e da pochi giorni Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Nominato all’alta carica poche ore prima a Roma, don Matteo non ha potuto rispettare l’appuntamento, tra l’altro, con noi ed è stato trattenuto dal Papa fino al 27 sera.

Si erano intanto scatenati i social sullo “Zuppismo”, “io lo conosco”, “io lo ospiterò alla presentazione del mio libro”, “come sarebbe bello se lui, mio amico, diventasse Papa” …Io e Marina siamo andati all’appuntamento alla Cattedrale, ben sapendo di non incontrare Sua Eminenza, abbiamo lasciato un messaggio a don Sebastiano, suo segretario: “Caro don Matteo, questo nuovo incarico non ci voleva. Continua ad essere servo e non gestore di potere. Ricordati che per noi sei sempre il don Matteo degli Ultimi. Quando avrai 5 minuti, a Roma, tra qualche mese, facci assistere ad una tua Celebrazione. Siamo contenti per te, perché andrai sempre in bicicletta dai tuoi amici barboni. Che il Signore sia sempre con Te e con noi”. Marina ed io abbiamo partecipato alla Messa con centinaia di sacerdoti della Diocesi di Bo, felici di avere incontrato la Chiesa di don Matteo e siamo tornati a Roma felici.

I due esempi fatti dimostrano come le pochissime persone famose, nostre amiche, sono nel nostro cuore perché il nostro cuore le riconosce degne e per bene. Non perché siano note a tutti, da tutti osannate e degne di un autografo.

Quanto sopra vale anche tra gli onorevoli, i sindaci, i presidenti di Enti, i magistrati etc. È bello essere amici solo di alcuni di loro e non di tutti, perché sono i sentimenti che contano, non la convenienza.

La legge della qualità quando andrà insieme, a braccetto, con quella della maggioranza?

Sarebbe veramente bello se comandasse sempre il nostro cuore sul “tengo famiglia”, sull’opportunismo, sull’ipocrisia del mondo.

Non sempre è stato facile, né lo sarà mai.

A quasi tre quarti di secolo di età ritengo che cercare di far sovrapporre queste due leggi sempre di più sia un piccolo grande obiettivo di vita. Sarebbe splendido se la qualità fosse pesata come la quantità nei nostri discernimenti. Vivremmo più per essere che per avere.

Molto umilmente.

E ci guadagnerebbe anche la qualità della nostra democrazia.