Le mascherina premiate a Il Carnevale di Tor Tre Teste

Centinaia di bambini in maschera hanno partecipato alla ventisettesima edizione del Carnevale di Tor Tre Teste 2020, domenica 23 febbraio a Il Giardino dei Demar, organizzato in collaborazione con il giornale Abitare A.

Sul Red carpet della manifestazione hanno sfilato tanti personaggi dei cartoni animati (difficile, per noi ‘anzianotti’, riconoscere quali), ma anche dei più tradizionali “Sper Eroi” e delle favole.

Numerosi, quest’anno, hanno seguito l’invito che da sempre il Carnevale di Tor Tre Teste propone: “Libera la fantasia, costruisci il tuo costume”. Difficile il compito della giuria che, oltre a quelli premiati, ha molto apprezzato un Salvator Dalì, un piccolissimo cantante rapper e una vampiretta.

Ed ecco i vincitori: una piccola Sirena che spunta da una gigantesca consiglia del fondo marino; una Matita (Faber n. 3) accompagnata dal Temperino; una gustosa Fetta di Pizza; un incantevole piccola Mary Poppins; due dolcissimi Ovetti Kinder; Pinocchio (il figlio), la fatina Turchina (la figlia) in braccio alla Volpe (il padre) e al Gatto (la madre); la Famiglia Superman (padre, madre e figlia).

A tutti bambini che hanno partecipato alla sfilata è stata consegnata una medaglia ricordo, offerta da il Giardino dei Demar.

Bambini e genitori hanno poi seguito con grande divertimento lo spettacolo di Didi & Carlotta.

Un grazie infine alle Guardie Ambientali, guidate da Emanuela Malaggese e agli sponsor che hanno sostenuto anche quest’anno la manifestazione: Giolist Bar (via D. Campari 14-16), Farmacia Federico (via Prenestina 692), Farmacia Albanese (v.le Alessandrino 273), La Rigenera (via G. Candiani 65 T), Centro Culturale (via R. Lepetit 86), Diamond (via dei Berio 214-216), Under Ground Palestra (via Lepetit 64), Studio avvocato Federico Guidoni (via dei Rododendri 11), L’edicola Emanuele (via Davide Campari 192), Sogester, via Mozart 19).