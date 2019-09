Le molte anime di Ischitella

Lo scorso 6 e 7 settembre sono tornata a Ischitella per la XVI edizione del premio nazionale di poesia dialettale Ischitella-Pietro Giannone.

Ho cominciato a frequentare questo paesino caratteristico del Gargano, arroccato su una rupe, affacciato sul mare Adriatico e il lago di Varano, con il sole che sorge sul monte Pucci e tramonta a Torre Mileto, ventidue anni fa, quando il premio nazionale di poesia dialettale Ischitella-Pietro Giannone non esisteva ancora, ma i poeti animavano già le sere d’estate alla Porta del Rivellino. Una volta nato il premio, ci sono tornata a più riprese, come curatrice, come lettrice, come presentatrice o come semplice amica. Ogni anno nuove emozioni, ogni anno nuovi poeti, nuove storie, nuovi legami e nuove amicizie, ma anche tanta allegria, e poi tanti discorsi seri sulla letteratura e sui “massimi sistemi”, sempre davanti a qualcosa di buono da mangiare. Un anno, con i miei compagni in questa avventura, abbiamo anche assistito alla nascita dell’unione tra Achille e Paula, seguita poi dall’arrivo di Maria Elena.

Tornarvi dopo dieci anni di assenza ha svegliato in me emozioni profonde. Appena arrivata, in ogni angolo di Ischitella mi sembrava di vedere gli amici che nel corso di questi anni ci hanno lasciato. Sul sagrato di Sant’Eustachio ecco Achille Serrao, mentre con la sua chitarra suona “Era de maggio” cercando di afferrare lo spartito che vola al vento. Accanto a lui Franco Pinto che con mano tremante stringe i fogli delle poesie da leggere e li fa svolazzare per salutarmi. E vicino, Assunta Finiguerra che mi sorride scuotendo vezzosamente la sua rossa chioma. Dietro di loro, seduto tra gli altri giurati, silenzioso e riflessivo c’è Gaetano Castorina. Tra il pubblico, in fondo, in piedi, Manuela Cipri, sua moglie, che mi sorride con i suoi grandi occhi espressivi, distogliendoli un attimo dalla telecamera sul cavalletto, con cui per non so quanti anni ha registrato la serata di premiazione. Mi allontano dal sagrato.

Mi dirigo nella piazza dove troneggia altissimo il tronco secco di un cipresso che si dice sia stato piantato proprio da San Francesco. In fondo, all’ingresso di quello che oggi è il museo archeologico, Aldo Pievanini mi fa segno di raggiungerlo per guardare la sua mostra di quadri astratti. Nessuno di loro è qui con noi, sono tutti andati via. Ma, tutti loro, assieme a Franco Loi, Dante Della Terza, Joseph Tusiani e tanti altri nomi noti della poesia dialettale italiana, hanno dato lustro al premio organizzato da Vincenzo Luciani. Rino Caputo e Cosma Siani (e fino al 2012 anche Achille Serrao) sono le spalle forti a cui Vincenzo si appoggia fin dalla prima edizione, per scegliere i poeti vincitori. Altri giurati si sono succeduti nel corso di queste sedici edizioni, ma loro sono ancora là. E noi? Noi siamo qua e continuiamo a sostenere il premio e a goderci Ischitella e i posti meravigliosi che la circondano. Da non dimenticare che il Premio si avvale del patrocinio del Comune di Ischitella e che quest’anno ha avuto anche l’alto patrocinio della presidenza della Comunità Europea.

Grande Vincenzo, non ti fermare mai! Noi, e tutti gli amici che non ci sono più, siamo con te.

Mariantonietta Di Sabato